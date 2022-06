Wer die Matrix-Filme gesehen hat, hat sich bestimmt schon einmal die Frage gestellt, ob wir uns nicht in Wahrheit nicht tatsächlich in ihr befinden. Die Frage könnte sich mit diesem Video jetzt erübrigt haben. Denn ein viraler TikTok-Clip soll nämlich anhand einer Zitrone beweisen, dass wir wirklich an die Matrix angeschlossen sind.

Ein Fehler in der Matrix? Eine Zitrone auf TikTok deckt nun auf.

Haben wir uns nicht alle schon einmal Gedanken darüber gemacht hat, ob wir nicht tatsächlich in einer Computersimulation leben könnten. Und ziemlich sicher haben wir diese höchst philosophische Frage auch schon alle sehr intensiv bei dem ein oder anderen Spritzer mit Freunden diskutiert. Doch nicht nur wir Normalos stellen uns die „Matrix“-Frage. Auch Forscher haben sich schon intensiv damit beschäftigt, wie realistisch das Szenario einer computersimulierten Welt sein könnte. Eine Studie von Alexandre Bibeau-Delisle und Gilles Brassard von der Universität Montreal besagt allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit einer Computersimulation „leider“ eher gering ist. Denn die benötigte Energie für die Rechenleistung der Simulation würde ins Unermessliche reichen.

Wer sich davon nicht überzeugen lässt und es lieber wie Tesla-Chef Elon Musk hält (der ist nämlich fest davon überzeugt, dass wir in einer Simulation leben), könnte Glück haben. Eine TikTokerin könnte nun tatsächlich den Beweis dafür geliefert haben – zumindest sieht es irgendwie danach aus. Sie hat jetzt nämlich das Pendant zum „weißen Kaninchen“ aus den Matrix-Filmen gefunden. Bei ihr handelt es sich dabei allerdings nicht um ein weißes Kaninchen, sondern um eine Zitrone. Ihr einzigartiges Erlebnis teilte sie kürzlich mit ihren Followern auf TikTok. Inzwischen zählt der Clip schon über 3 Millionen Views und sorgt für große Diskussionen. Während sich die einen sicher sind, dass das Video fake ist, sind andere überzeugt von, dass das tatsächlich der langersehnte Beweis für die Simulation ist.

Setzt sich Zitrone wegen eines Fehlers in der Matrix wieder zusammen?

In dem Video ist die Userin in einem Überwachungsvideo an ihrem Arbeitsplatz in der Küche eines Lokals zu sehen. Sie schneidet eine Zitrone. Zuerst in zwei Teile, dann teilt sie diese nochmals. Um die Zitrone zu verpacken, holt sie sich einen kleinen Plastikbeutel aus dem Karton direkt neben der Arbeitsfläche und dreht sich kurz weg. Danach kommt sie zurück und steckt die „geschnittene“ Zitrone in den durchsichtigen Beutel und bemerkt, dass sie plötzlich wieder ganz ist. Die Verwunderung ist ihr regelrecht ins Gesicht geschrieben.

In ihrem Voice-Over im Video kann sie es immer noch nicht fassen, was da passiert ist. „Ihr könnt sehen, wie ich sie schneide, richtig? Ich hole eine Tüte, ok, ich nehme die Tüte, dann gehe ich zurück und hole die Zitrone, und ich nehme die Zitrone und fasse sie an. Und ich sage: ‚Warum ist sie nicht halbiert?‚“

Sie nimmt die Zitrone wieder aus dem transparenten Beutel und teilt sie erneut. „Ich habe die Zitrone neu geschnitten, weil sie nicht mehr geschnitten war. Ich flippe aus, weil die Zitrone nicht mehr halbiert war. Sie war buchstäblich unversehrt“, so die Content Creatorin. Für sie ein eindeutiger Beweis dafür, dass dafür ein Fehler in der Matrix verantwortlich ist.

So erklären sich unsere Redakteurinnen das „Zitronen“-Phänomen

In der Redaktion sind wir aber skeptisch. Hat sich die Zitrone wirklich wie die TikTokerin behauptet wieder zusammengesetzt und ist dafür wirklich ein Fehler in der Matrix verantwortlich? Während Fashion-Director Vera davon überzeugt ist, dass ein Geist die Zitronen-Stücke wieder zusammengesetzt hat, ist sich Video-Redakteurin Naty sicher, dass das Multiverse hier seine Finger im Spiel hat. Auch in den Kommentaren unter dem Video spalten sich die Meinungen. Aber was denkt ihr? Sind wir wirklich in einer Simulation und ist das der eindeutige Beweis dafür?

Welche der folgenden Theorien ist für euch die wahrscheinlichste? Wir sind definitiv in der Matrix. Wie Vera behauptet: Es war auf jeden Fall ein Geist! Wie Natalie sagt: Das Multiverse ist schuld! Das Video ist ein Fake!

