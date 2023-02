Happy News aus Hollywood! Im Dezember vergangenen Jahres gab die Schauspielerin Keke Palmer bekannt, dass sie und ihr Partner Darius Jackson ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt ist das Baby da. Das postete Keke auf ihrem Instagram-Account.

Die frisch gebackene Mutter verrät außerdem auch gleich den Namen ihres Kindes.

Keke Palmer und Darius sind Eltern geworden

„Willkommen auf der Welt, Baby Leo“, das schreibt die 29-Jährige in ihrem süßen Insta-Posting und verrät dabei gleichzeitig den Namen ihres Kindes. „Geboren im Black History Month, mit einem passenden Namen. Leodis Andrellton Jackson“, schreibt die Schauspielerin weiter. Sie postete gleich mehrere Fotos von ihrem kleinen Leo und ein Video, das auf dem Heimweg vom Krankenhaus entstanden ist.

Leo erblickte am 25. Februar das Licht der Welt, wie Kekes Partner Darius auf seinem Insta-Account schreibt. Nur 48 Stunden nach Geburt des Kleinen geben die beiden schon erste ehrliche Einblicke in ihr neues Leben als frischgebackene Eltern. Denn Fans von Keke wissen bereits: die Schauspielerin ist brutal ehrlich. Und so zeigt sie auch ganz offen, wie sie und ihr Partner nach der Geburt wirklich aussehen: Zersaust und müde, aber durchaus glücklich und sichtlich stolz schauen die beiden in die Kamera. Ihre Fans sind auf jeden Fall begeistert und überschütten die frisch gebackenen Eltern mit unzähligen Glückwünschen.

Schwangerschafts-News in „Saturday Night Live“

Um ihre Schwangerschaft bekannt zu geben, ließ sich die Schauspielerin etwas ganz Besonderes einfallen. Anfang Dezember vergangenen Jahres moderierte Keke die Sendung „Saturday Night Live“. Gleich zu Beginn öffnete sie ihren Mantel und enthüllte dem Publikum ihren Babybauch. „Viele Fans haben es damals schon vermutet“, sagte sie in der Sendung.

„Ich muss sagen, es ist schlimm, wenn Leute im Internet Gerüchte über dich verbreiten, aber es ist noch schlimmer, wenn sie stimmen. Ich habe so sehr versucht, es geheim zu halten, weil ich so viel zu tun hatte.“ Dem fügte sie noch hinzu, dass sie die Geburt des Kleinen kaum erwarten könne und verkündete: „Leute, ich werde Mutter.“