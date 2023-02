Vergangene Woche sorgte der plötzliche Tod von Hayden Panettieres Bruder Jansen für große Trauer. Der Schauspieler verstarb im Alter von nur 28 Jahren. Nach erster Unklarheit über die Umstände seines Todes, gab die Familie von Jansen nun bekannt, woran der 28-Jährige plötzlich verstarb.

Demnach sei Jansen Panettiere an einem Herzfehler gestorben.

Nach Tod von Hayden Panettieres Bruder: Erstes Statement der Familie

Er war Maler, Synchronsprecher, Schauspieler und der einzige Bruder der Hollywood-Schauspielerin Hayden Panettiere: Jansen Panettiere verstarb vor wenigen Tagen überraschend im Alter von nur 28 Jahren. Zu den genauen Umständen war bislang nicht viel bekannt. Fest stand nur, dass der Synchronsprecher am 19. Februar leblos in seiner Wohnung in New York aufgefunden wurde. Schnell machten deshalb auch viele Spekulationen rund um den plötzlichen Tod des Schauspielers im Netz die Runde. Nun meldet sich erstmals seine Familie zu Wort und verrät, woran der 28-Jährige starb.

Jansens Mutter Lesley Vogel, sein Vater Alan Lee „Skip“ und seine Schwester Hayden Panettiere gaben gegenüber ABC News nun ein erstes gemeinsamen Statement ab. „Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem brillanten, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz“, zitiert das Newsportal die Familie. „Sein Charisma, seine Herzlichkeit, sein Mitgefühl für andere und sein kreativer Geist werden für immer in unseren Herzen und in den Herzen aller, denen er begegnet ist, weiterleben“, steht weiters geschrieben.

Daran starb Jansen Panettiere

Dann verrät die trauernde Familie auch die Todesursache. Demnach sei Jansen Panettiere an einem Herzfehler gestorben. „Auch, wenn es uns nur wenig Trost spendet, gab der Gerichtsmediziner bekannt, dass Jansens plötzlicher Tod auf eine Kardiomegalie (ein vergrößertes Herz) in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe zurückzuführen war“, erklären Jansens Angehörige. Kardiomegalie ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern eine sekundäre Organveränderung, die sich auf andere Grunderkrankungen zurückführen lässt.

Die Familie stehe aktuell noch unter Schock und trauere um den großen Verlust. „Wir sind aufrichtig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die unserer Familie entgegengebracht wird, während wir diesen unvorstellbaren Verlust bewältigen. Und bitten darum, dass uns in dieser Zeit der Trauer unsere Privatsphäre gewährt wird“, so die Familie. Schließlich wenden sich die Familienmitglieder direkt an ihren geliebten Bruder beziehungsweise Sohn: „Wir lieben dich so sehr, Jansen, und du wirst für immer in unseren Herzen sein.“

Hayden und Jansen standen sich nahe

Jansen war der einzige Bruder von Hayden. Die beiden sollen eine enge Beziehung zueinander gehabt haben. Sie zeigten sich auch oft gemeinsam in den sozialen Medien. Erst vor wenigen Wochen hatte Jansen auf seinem Instagram-Kanal ein witziges Foto von sich und seiner Schwester gepostet. Die beiden teilten auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Während Hayden mit Rollen in Hitserien wie „Heroes“ oder „Nashville“ große Erfolge feierte, blieb es bei Jansen vor allem bei kleineren Rollen. Er war zum Beispiel in den Serien „Alle hassen Chris“ und „The Walking Dead“ zu sehen.