Sie sind DAS Must-Have aller Fashion-Influencer:innen: die Slingbacks. Die Riemchen-Schuhe aus den 50ern erobern bereits seit einigen Monaten unseren Instagram-Feed. Wie ihr sie jetzt im Herbst stylt, zeigen wir euch hier.

Natürlich wieder mit jeder Menge Trend-Pieces zum Nachshoppen.

Slingbacks: Drei Stylingvarianten für den Herbst

Sie sind elegant, mega stylisch und versprühen gleichzeitig auch noch jede Menge Retro-Vibes. Die Rede ist natürlich von unserem aktuellen Lieblingsschuh: dem Slingback. Zur Info: dabei handelt es sich um einen Halbschuh, der relativ weit ausgeschnitten ist und dessen Schaft ein Riemchen bildet, wodurch die Ferse frei liegt. Die Geschichte der ikonischen Schuhe geht bis in die 1930er Jahre zurück. Richtig bekannt wurden sie allerdings erst in den 50ern dank Chanel und Karl Lagerfeld.

Slingbacks können sowohl flach (als Ballerinas) daher kommen, oder aber mit Absatz als Pumps. So oder so, die angesagten Schuhe sind unglaublich vielseitig und lassen sich zu den verschiedensten Outfits kombinieren. Wir haben hier drei Styling-Varianten für euch zusammengestellt. Viel Spaß beim Shoppen und Nachstylen! 😉

1. Baggy-Look

Richtig cool seid ihr unterwegs, wenn ihr die ikonischen Schuhe mit einer lässigen Baggy-Jeans kombiniert. Der gekonnte Stilbruch sorgt für classy, aber gleichzeitig auch Badass-Vibes. Dazu könnt ihr auf einen großen Blazer setzen. Mit Lederhandtasche und fancy Schmuck peppt ihr den Style noch auf. Mit diesem Look seid ihr dann nicht nur im Alltag angesagt unterwegs, sondern auch perfekt gestylt für die kommenden Afterwork-Drinks.

2. Back to School

Neben Slingbacks feiern auch Miniröcke dieses Jahr ihr großes Comeback. Die Kombi beider Fashiontrends ist einfach unschlagbar. Wir stylen den Faltenrock und die Riemchen-Schuhe am liebsten mit einem lässigen Vintage-T-Shirt und einer Oversize-Lederjacke. Übrigens empfehlen wir euch hier flache Slingbacks. An kälteren Herbsttagen solltet ihr außerdem noch auf cute Tights setzen. Denn man muss ja nicht frieren, um stylisch zu sein, oder? Dazu eine Mini-Handtasche – fertig ist der perfekte Date-Look.

3. Rom-Com-Style

Auch diesen Herbst dient Rom-Com-Queen Meg Ryan wieder als Stylingvorbild für unsere Outfits. Es wird also romantisch und verspielt. Heißt so viel wie: kuschlige Cardigans, lässige Trenchcoats, Rollkragen, Bundfaltenhosen … you name it. Kombiniert mit Slingbacks verpasst ihr dem Look einen zeitgemäßen Touch. Wer mag, kann hier auf die ultimative Trendfarbe des Herbstes setzen – Cherry Red. Ihr bringt damit auch gleichzeitig etwas Verführerisches in den Liebeskomödien-Style. Ein passender Lippenstift sorgt für den extra Hingucker. Der Look funktioniert sowohl bei einem Kaffee mit Friends, als auch bei einem Business-Meeting.