Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien ist gestern (Montag, 23. März) erneut angestiegen. Mittlerweile meldet das Land 6.077 Tote.

Das sind 602 Todesopfer mehr als noch am Vortag. Dennoch ist das weniger, als noch am Tag zuvor.

Auch die Zahl der Infizierten in Italien steigt

Mit der Zahl der Toten steigt zudem auch die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Italien. Denn der Zivilschutz meldet aktuell 50.418 Fälle. Das sind 3.780 mehr als am Vortag. Doch auch hier eine halbwegs gute Nachricht, denn das sind dennoch weniger Neuinfektionen als am Tag zuvor. Insgesamt 3.204 Menschen befinden sich derzeit auf der Intensivstation. 7.432 Coronavirus-Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Coronavirus: Lombardei am stärksten betroffen

Italien ist weltweit das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Vor allem die italienische Region Lombardei hat es schwer erwischt. Denn dort verzeichnet man derzeit insgesamt 3.456 Todesopfer. Knapp 19.000 Menschen haben sich dort mit dem Coronavirus infiziert.

Und mittlerweile ruft Italien nach Hilfe in der Coronavirus-Krise. Deutschland hat sich bereiterklärt das Land zu unterstützen. Denn Sachsen will nun italienische Corona-Patienten in seinen Krankenhäusern aufnehmen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer an. Krankenhäuser in Sachsen haben signalisiert, dafür die Kapazitäten zu haben. Zudem könne man durch die Behandlung der italienischen Patienten lernen, mit dem Virus umzugehen.