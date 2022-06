Es klingt tatsächlich unglaublich: Eine Frau aus den USA wurde schwanger, während sie bereits schwanger war. Ja, ihr hab richtig gelesen. Wie das möglich ist? Dahinter steckt ein ungewöhnliches medizinisches Phänomen: Die Superfötation.

Die Frau trug zwei Babys in sich, die mit einem Abstand von einer Woche gezeugt wurden.

Frau wird innerhalb einer Woche zweimal schwanger

Es ist eine wirklich ungewöhnliche Geschichte. Cara Winhold aus dem US-Bundesstaat Texas erfuhr im März letzten Jahres, dass sie schwanger ist und ein Baby erwartet. Beim nächsten Ultraschall dann die große Überraschung. Cara erwartet nicht nur ein Baby, sondern gleich zwei! Und jetzt kommt das wirklich Außergewöhnliche: Es handelt sich dabei um keine klassischen Zwillinge, sondern um eine sogenannte Superfötation.

Heißt: Cara wurde tatsächlich innerhalb einer Woche zweimal schwanger! Das ist nicht nur ein ganz seltenes medizinisches Phänomen, sondern auch in Bezug auf Caras Vorgeschichte ein echtes Wunder. Aber starten wir Caras Geschichte ganz von vorne.

Langer Weg zur Schwangerschaft

Cara und ihr Mann Blake haben bereits Söhnchen Wyatt, der 2018 geboren wurde. Das Paar hatte sich immer eine große Familie gewünscht. Aber nach Wyatts Geburt musste das Paar gleich drei Fehlgeburten verkraften. Beim dritten Mal hatte Cara so viel Blut verloren, dass ihr Leben nur noch an einem seidenen Faden hing. „Sie sagten, wenn ich vielleicht dreißig Minuten länger zu Hause geblieben wäre, wäre ich gestorben.“, schildert sie gegenüber der Onlineplattform Metro.

Dank einer Bluttransfusion überlebte die Texanerin den Vorfall, doch natürlich ging das Ganze nicht einfach so spurlos an ihr vorbei. Sie benötigte daraufhin eine Therapie, um das Erlebte zu verarbeiten. Obwohl Cara und Blake große Angst hatten, dass sie wieder ein Kind verlieren könnten, war der Wunsch nach einem Geschwisterchen für Wyatt groß. Das Paar gibt also nicht auf und probiert es weiter.

Babys kommen mit zwei Kilogramm Gewichtsunterschied zur Welt

Und tatsächlich: Anfang 2021 erfuhren Cara und Blake, dass sie wieder ein Baby erwarten. Zunächst bestätigte ihre Gynäkologin in einer ersten Untersuchung nach fünf Wochen die Schwangerschaft, eine Routinekontrolle zwei Wochen später offenbarte im Ultraschall dann jedoch zwei Föten. Beide mit kräftigen Herztönen. „Die Ärztin erklärte, dass ich höchstwahrscheinlich zweimal einen Eisprung hatte, zwei Eizellen freigesetzt wurden und sie zu unterschiedlichen Zeiten im Abstand von etwa einer Woche befruchtet wurden“, so Cara.

„Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich war überwältigt, verwirrt, aber sehr glücklich. Mein Mann stand unter Schock“, erinnerte sich die Texanerin. Und diese doppelte Schwangerschaft lief wunderbar. Mittlerweile sind die ungewöhnlichen Zwillinge Colson und Cayden auf der Welt – und zwischen den beiden Jungs liegen fast zwei Kilogramm Gewichtsunterschied. Die kleine Familie ist endlich glücklich. „Ich bin gesegnet mit einem Haus voller Jungs.“, so die frischgebackene dreifach Mutter.