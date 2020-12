Sie leben in ihren Träumen und halten nicht viel von der Realität. Das echte Leben ist ihnen viel zu hart und ungemütlich. Manche Sternzeichen schweben lieber auf einer Wolke der Fantasie.

Diese Tierkreiszeichen sind extrem unrealistisch:

Löwe

Der Löwe ist ein echter Träumer und Optimist. Er denkt stets positiv. Das sind alles andere als negative Eigenschaften, doch kann das bei diesem Sternzeichen dazu führen, dass es den Bezug zur Realität verliert. Statt die Realität zu akzeptieren, lebt der Löwe gerne in einer, von ihm kreierten Fantasie. Seine Ziele sind meist so groß, dass sie komplett unrealistisch sind.

Krebs

Der Krebs lebt gerne in seiner eigenen Welt. Er will, dass alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Doch meistens entspricht das nicht der Realität. Er hat oft vollkommen surreale Vorstellungen von einer Situation und will dann Dinge umsetzen, die einfach nicht funktionieren. Scheitern diese dann, ist der Krebs unglaublich schlecht gelaunt.

Schütze

Der Schütze träumt gerne vor sich hin. Er liebt es, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Doch manchmal verschwimmt bei ihm Fantasie und Realität. Er hat oft unrealistische Erwartungen ans Leben und ist dann enttäuscht, wenn die Dinge nicht so sind, wie er sich das vorgestellt hat.