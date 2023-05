Der Neumond bedeutet für viele eine Art Neustart, dafür ist es schließlich nie zu spät. Die jetzige Mondphase verspricht aber vor allem drei Sternzeichen eine besonders aufregende Zeit mit tollen Chancen und positiven Energien.

Wer sich darauf freuen darf, lest ihr hier.

Krebs

Für den einfühlsamen Krebs ist der Neumond am 19. Mai eine Zeit der emotionalen Erneuerung. Der Krebs wird in dieser Phase tief in sich gehen und alte emotionale Wunden heilen können. Es ist die perfekte Zeit, um sich von belastenden Beziehungen oder vergangenen Enttäuschungen zu lösen. Der Neumond unterstützt das Sternzeichen dabei, alte Muster zu durchbrechen und Raum für neue, positive Erfahrungen zu schaffen. Dabei sollte das Tierkreiszeichen vor allem auf eines achten: Es ist wichtig, auch mal auf sich selbst zu hören und den eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Mit der Energie des Neumonds wird der Krebs gestärkt nun in die Zukunft blicken.

Schütze

Die abenteuerlustige Schütze wird vom Neumond mit frischer Energie versorgt. Denn der Himmelskörper weckt den Forschergeist des Sternzeichens und ermutigt es, neue Horizonte zu erkunden. Es ist eine ideale Zeit für Reisen, Studienprojekte oder die Erweiterung des eigenen Wissens. Dabei sollte sich die Schütze auf ihre Intuition verlassen und neue Möglichkeiten wagen. Der Neumond bietet die Chance, alte Begrenzungen zu überwinden und den eigenen Horizont zu erweitern. Es ist an der Zeit, mutig zu sein und neue Abenteuer anzunehmen.

Steinbock

Auch dem Steinbock eröffnet die Neumond-Phase neue Türen und Möglichkeiten. Denn die Himmelskonstellation ist ideal, um berufliche Projekte voranzutreiben oder neue Karrierewege einzuschlagen. Steinböcke sollten ihre ehrgeizigen Ziele fest im Blick behalten und die sich bietenden Chancen nutzen. Der Neumond wird ihnen die nötige Kraft und Motivation geben, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Es ist eine Zeit des Wandels und des persönlichen Wachstums, die das Tierkreiszeichen nicht ungenutzt lassen sollte.