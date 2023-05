Babynews aus dem Hause Baldwin: Ireland, die Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie die 27-Jährige auf Instagram verkündet, hat sie ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht.

Auch den Namen des Neugeborenen verriet die frisch gebackene Mama.

Familienglück bei den Baldwins: Ireland hat ein Baby bekommen

Ireland Baldwin schwebt im Mutterglück! Am Donnerstag (18. Mai 2023) ist das erste Baby des Models zur Welt gekommen. Mit einem süßen Schnappschuss aus dem Krankenhaus-Bett teilt die 27-Jährige die freudigen Nachrichten. Auf dem Bild ist neben Ireland und ihrer neugeborenen Tochter auch ihr Freund, Musiker André Allen Anjos aka „RAC“, zu sehen.

Dabei teilt Ireland, die übrigens die gemeinsame Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin ist, auch gleich den Namen ihres kleinen Mädchens: Holland. Bereits vor der Geburt verriet sie in einem Interview, warum sie sich für diesen außergewöhnlichen Namen entschieden hat. „Ich bin Ireland, also ein anderes Land, weil wir das einheitlich halten wollten“, plauderte sie im „GirlBoss Radio“-Podcast aus.

Babyparty im Stripclub

An Silvester 2022 haben Ireland und André die Babynews verkündet und damit für eine gelungene Überraschung zum Jahreswechsel gesorgt. Wenige Monate später folgte dann die Babyparty für die werdende Mutter. Freund:innen und Familienmitglieder der 27-Jährigen organisierten die Sause an einem sehr speziellen Ort – einem Stripclub. Ireland feierte in schwarzen Spitzendessous die Ankunft der kleinen Holland. Auch Mama Kim Basinger war mit dabei und teilte die Vorfreude ihrer Tochter.

Erster Enkel für Alec Baldwin

Irelands Vater, Hollywoodstar Alec Baldwin, hat bereits acht Kinder – zum allerersten Mal darf sich der 64-Jährige jetzt über ein Enkelkind freuen. Doch die kleine Holland ist aktuell nicht das einzige Baby im Hause Baldwin. Denn der „Mission Impossible“-Darsteller ist selbst vor wenigen Monaten erneut Vater geworden. Er und seine Frau, Yogalehrerin Hilaria Baldwin, haben vergangenen September die kleine Ilaria bekommen.

Doch trotz all der Vater- und Opa-Freuden, schwebt ein Schatten über Alec. Vor beinahe zwei Jahren hat der 64-Jährige beim Dreh des Westerns „Rust“ versehentlich auf Kamerafrau Halyna Hutchins geschossen, die daraufhin gestorben ist. Aktuell sieht es allerdings so aus, als würde das Verfahren eingestellt werden, wie die Anwälte des Schauspielers berichteten.