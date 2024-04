Mit einer neuen Strategie für die Online-Plattform „X“ sorgt Elon Musk jetzt für Aufregung. Er will, dass neue User:innen des ehemaligen Kurznachrichtendienstes „Twitter“ dafür bezahlen, Inhalte auf der Plattform posten zu dürfen. So wolle er automatisierte Bot-Accounts eindämmen.

Das teilte Musk am Montag via Twitter.

Wer posten soll, muss zahlen

Seit seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter, der mittlerweile den Namen „X“ trägt, sorgt Milliardär Elon Musk immer wieder für Schlagzeilen und Aufregung rund um die Online-Plattform. Sein jüngster Plan: neue Nutzer:innen des Online-Dienstes sollen in den ersten Monaten zahlen, um Beiträge auf der Plattform zu veröffentlichen. Es sei der einzige Weg, wie man automatisierte Bots eindämmen kann, so Musk am Montag auf X. User:innen sollen einen „winzigen Beitrag“ zahlen, um Inhalte zu veröffentlichen. Wie hoch dieser Beitrag genau sein soll, ist allerdings nicht bekannt. Nach drei Monaten dürfe man dann jedenfalls kostenlos posten, so Musk.

Bezahl-Modell bereits seit Herbst getestet

Bereits vor seiner Twitter-Übernahme im Oktober 2022 hatte sich Musk über automatisierte Bot-Profile auf der Plattform beschwert und versprach danach, das Problem in den Griff zu bekommen. Mit der neuen Bezahl-Maßnahme wolle er das nun angehen. Die Gebühr werde bereits seit Herbst getestet. So mussten etwa neue Nutzer:innen aus Neuseeland oder den Philippinen zahlen, um Postings auf der Plattform zu veröffentlichen. Lediglich die passive Nutzung, also das Konsumieren von Beiträgen, war weiterhin kostenlos. Ab wann diese Einschränkung auch auf andere Länder ausgerollt werden soll, ist unklar.