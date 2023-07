Twitter-User:innen haben mit einem ungewollten Limit ihrer Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform zu tun. Denn wie Elon Musk jetzt verkündet hat, gilt ab sofort eine Lese-Beschränkung für Tweets. Heißt: nach 600 Posts ist Schluss mit Scrollen.

Wie lange diese Beschränkung andauert, ist derzeit nicht vorhersehbar.

Auf Twitter kann man nicht mehr unbeschränkt Tweets lesen

Elon Musk überrascht immer wieder aufs Neue. Seit seiner Übernahme von Twitter, müssen User:innen mit Neuerungen, Beschränken und Co. zu jeder Zeit rechnen. So wie aktuell. Denn der Tech-Mogul verkündete, dass er ab sofort eine Lese-Beschränkung auf Twitter einführt. Konkret bedeutet das, dass man nicht mehr unbegrenzt durch seinen Feed scrollen kann. Hat man sein Limit erreicht, kann man keine Postings mehr lesen.

Wie Musk schreibt, habe diese Maßnahme einen bestimmten Grund: „Um dem extremen Ausmaß an Daten-Scraping und Systemmanipulation entgegenzuwirken, haben wir das […] vorübergehende Limit angewendet“. Ab sofort dürfen Accounts ohne blauen Haken 600 Tweets pro Tag lesen. Neue Nutzer:innen sind sogar nur auf 300 beschränkt. Hat das Profil einen blauen Haken, indem man dafür bezahlt, liegt das Limit bei 6.000 Tweets pro Tag. Auch Elon Musk kann also nicht mehr endlos durch das Netzwerk streifen.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Limit soll bald erhöht werden

Wie lange diese Beschränkung anhält, ist derzeit nicht zu sagen. Immer wieder hört man jedoch, dass es sich dabei um eine „vorübergehende Maßnahme“ handeln würde. Ein kleiner Lichtblick für alle Twitter-Addicts: die Zahl der lesbaren Tweets soll bald angehoben werden. Wie Musk wenige Augenblicke nach seiner Verkündung mitteilt, soll es bald möglich sein, dass nicht verifizierte User 800 Tweets lesen können, neue Accounts 400 und verifizierte Profile sogar 8.000.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Indes munkelt man, dass die Entscheidung von Musk damit zusammenhängen könnte, dass er gegen künstliche Intelligenzen wie OpenAI vorgehen möchte, die Daten von Twitter zum Trainieren ihrer Sprachmodelle nutzen würden.

Kritik von Nutzer:innen

Wie zu erwarten, kommt die neue Beschränkung nicht unbedingt gut bei den Nutzer:innen an. Daher machte auch der Hashtag #RIPTwitter die Runde, der den Untergang der einst so beliebten Plattform darstellen soll. Unter Musks Ankündigung haben sich bereits unzählige wütende Kommentare gesammelt. „Warum hast du diese App überhaupt gekauft, wenn du nicht damit umgehen kannst?“, so die Frage eines Users. „Das ist die lächerlichste Idee, die ich jemals gehört habe. Es wird Twitter zerstören“, ist sich jemand anderes sicher.