So sehr wir den Sommer auch lieben, nervt er uns manchmal aber auch so richtig. Denn es gibt da so einige eklige Dinge, mit denen vor allem wir Frauen zu kämpfen haben, wenn es richtig heiß wird.

Diese fünf Dinge sind besonders nervig:

1. Underboob Sweat

Ja, auch wir Frauen schwitzen und das an den unangenehmsten Stellen. Vor allem, wenn man eine etwas größere Oberweite hat, dann kennt man dieses Problem: Underboob Sweat – also Schweiß unterm Busen. Richtig doof wird’s dann, wenn man ein helles T-Shirt anhat und man die Schweißflecken dann auch noch richtig schön sieht. Aber es gibt noch mehr eklige Dinge…

2. Schwitzen unterm Hintern und in der Po-Ritze

Jop. Auch das ist nervig und unangenehm. Ein Grund, warum wir bei der Auswahl unserer Klamotten auch richtig gut aufpassen müssen. Denn was ist nerviger, als runde Schweißflecken am Hintern…

3. Kleid + U-Bahn-Sitz = Klebe-Alarm

Diese Kombi macht wohl hauptsächlich für uns Frauen Sinn. Wer kennt es nicht, wenn man ein kurzes Kleid anhat, es sich auf den Plastik-Sitzen in den Öffis gemütlich macht und einem plötzlich wieder einfällt, warum man das lieber nicht machen sollte? Richtig! Die Oberschenkel kleben an den Sitzen, man schwitzt und das Ganze wird so richtig eklig. Vor allem beim Aufstehen hat man dann auch noch Panik am Sitz einen Abdruck zu hinterlassen…

4. Stinkende Füße

Egal ob Sneaker oder Sandalen, Schweißfüße lassen sich im Sommer einfach nicht vermeiden. Richtig eklig wird’s dann, wenn man in den Sandalen auch noch schön die dunklen Abdrücke unserer Zehen sieht. Great!

5. Verlaufenes Make-up

Und dann ist da ja auch noch die Sache mit unserem Make-up. Denn natürlich schwitzen wir auch im Gesicht. Besonders gschmackig wird’s dann, wenn uns Schweißperlen die Stirn runterlaufen und schöne Spuren in unserer Foundation hinterlassen. Unser Tipp: Wenn’s richtig heiß ist, im Sommer am besten einfach auf das Make-up verzichten.

Sommer, wir lieben dich!