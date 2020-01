Manche Menschen haben einfach einen Humor, den nur sie verstehen. Während sie sich köstlich über ihre eigenen Aussagen amüsieren, stoßen sie bei ihren Mitmenschen oft nur auf fragende Gesichter. Besonders drei Sternzeichen können ein Lied davon singen.

Doch nicht nur, wenn es um Witze geht werden sie missverstanden. Viele Worte und trotzdem keine Verständigung: Das ist das Motto im Leben dieser Sternzeichen:

Fische

Besonders Fische haben oft den Eindruck, dass niemand sie versteht. Ihre Mitmenschen scheinen ihre Bedürfnisse meist zu übersehen oder zu überhören. Auch wenn der Fisch direkt sagt, was er denkt, scheinen die Leute ihn nicht ernst zu nehmen.

Schütze

Der Schütze ist ein sehr direktes Sternzeichen. Er hat gar kein Problem damit, immer das zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Manchmal kann er sich dabei aber so in Rage reden, dass man ihm gar nicht mehr zuhört. Deswegen kann man seinen Rückschlüssen auch oft nicht folgen. Dass man ihn nicht immer ernst nehmen sollte, wissen daher nur die wenigsten.

Zwilling

Der Zwilling ist ein sehr intelligentes und nachdenkliches Sternzeichen. Seine Gedanken in Worte zu fassen, fällt ihm aber oft sehr schwer. Meist redet er um den heißen Brei herum und weiß nicht so recht, wie er seine Argumente rüberbringen soll. Das frustriert den Zwilling sehr und er fühlt sich oft missverstanden.