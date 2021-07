In einer Beziehung kann sich vieles positiv auswirken, wie einander zu vertrauen oder sich bedingungslos zu lieben. Nur gibt es vor allem eine Gewohnheit, die das Liebesglück vieler ausmacht.

Eine Studie fand nun heraus, welche Gewohnheit sich besonders gut auf eine Beziehung auswirkt.

Diese Gewohnheit wirkt sich besonders gut auf Beziehungen aus

Gemeinsamkeiten sind wichtig, einander zu vertrauen und sich zu lieben auch. Für den anderen da sein, wenn man gebraucht wird und den anderen immer das Gefühl geben, geliebt zu werden. All das macht eine Beziehung aus. Es sind Dinge, die wichtig für eine lange, zufriedene Beziehung, sind. Wer in seiner Partnerschaft bereits all diese Punkte aufweisen kann, muss ziemlich glücklich sein. Doch eine Studie hat herausgefunden, dass es noch eine Gewohnheit gibt, die von Bedeutung ist. Sogar soll sie sich ausschließlich positiv auf die Beziehung auswirken.

Die Studie hat 15.000 Probanden untersucht und fand somit heraus, dass Humor eine Beziehung festigt. Ein ausgeprägter Sinn für Humor soll die Liebe zweier Menschen wachsen lassen. Der Leiter Jeffrey A. Hall, der an der University of Kansas beschäftigt ist, fand heraus: Zwei Menschen, die sich in einer Beziehung gegenseitig auf den Arm nehmen, sich foppen und miteinander herumalbern, sind glücklicher. Selbstironie, Zynismus und wenn beide über sich selbst lachen können, sind die perfekte Voraussetzung für eine lange, glückliche Beziehung.