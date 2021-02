Leni Klum zeigt zum ersten Mal ihren Freund auf Instagram. Denn am Valentinstag postet die 16-jährige Tochter von Heidi Klum ein Bild von sich und ihrem Boyfriend.

Auch die magischen drei Worte wurden wohl bereits ausgesprochen, wie Leni in ihrem Posting zeigt.

Leni Klum zeigt Freund am Valentinstag

Die älteste Tochter von Heidi Klum zeigte sich erst vor kurzem selbst zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Denn bislang war ihr Gesicht nie zu sehen. Doch seither überrascht Leni mit einem großartigen Auftritt nach dem anderen. Nachdem die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Vogue-Cover zu sehen war, durfte sie auch noch die Berliner Fashion Week eröffnen. Schon jetzt ist Leni Klum ein echter Star in der Model-Welt. Doch über ihr Privatleben hat sie bislang noch nicht besonders viel verraten. Bis jetzt!

Am Valentinstag (14. Februar) zeigte Leni Klum erstmals ihren Freund auf Instagram. In ihrer Story postet sie ein süßes Pärchenfoto. “Frohen Valentinstag Baby”, schreibt die 16-Jährige zu dem Bild. Darauf ist sie mit ihrem Freund Aris Rachevsky zu sehen. Die beiden tragen Sonnenbrillen und kuscheln miteinander. Sooo cute!

Bild: leniklum/Instagram

Die magischen drei Worte

Die 16-Jährige schwebt wohl eindeutig auf Wolke 7. In ihrer Story schreibt Leni Klum zu einem Bild von ihrem Freund sogar die magischen drei Worte “Ich liebe dich”. Und es sieht ganz so aus, als habe ihr Boyfriend ihr am Tag der Liebe auch ein romantisches Geschenk gemacht: In einem weiteren Clip zeigte sie nämlich einen großen Strauß rote Rosen.

Dass Leni Klum einen Freund hat, hat die 16-Jährige bereits in einem Vogue-Interview verraten. Auch ihre Mama Heidi kennt den Partner ihrer Tochter bereits und hat ihn wohl etwas genauer unter die Lupe genommen, wie sie in demselben Interview sagte. “Der junge Mann macht aber einen sehr netten Eindruck”, sagte sie später und ist damit wohl mit der Beziehung der beiden einverstanden.