Meghan Trainor ist Mutter geworden. Das teilte die Sängerin am Valentinstag via Instagram mit und begeistert mit einem süßen Foto ihres Sohnes. Auch den Namen des neuen Familienzuwachses hat sie gleich verraten.

Und auch ihr Ehemann Daryl Sabara kann sein Vaterglück wohl kaum fassen. Er postete ebenfalls ein stolzes Bild seines Sohnes auf Instagram.

Meghan Trainor hat einen Sohn bekommen

Meghan Trainor schwebte am Valentinstag im absoluten Liebeshimmel! Denn die Sängerin durfte den Tag der Liebe nicht nur mit ihrem Ehemann Daryl Sabara verbringen, sondern auch mit ihrem neugeborenen Baby. Schon am Montag (8. Februar) hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht, wie die 27-Jährige ihren Fans auf Instagram mitteilte. Eigentlich hätte der Familienzuwachs erst am Sonntag (14. Februar) das Licht der Welt erblicken sollen, doch der Kleine hatte es wohl eilig. “Wir sind SO verliebt. Danke Daryl Sabara für das beste Valentinstagsgeschenk ever”, schreibt die frisch gebackene Mutter unter ihrem Instagram-Post. Auf dem süßen Schnappschuss ist der kleine Familienzuwachs schlafend in seinem Bettchen zu sehen.

Namen verraten

Auch den Namen des Kleinen verrät die Sängerin ihren Fans sofort. “Willkommen auf der Welt Riley”, schreibt die frisch gebackene Mutter unter ihrem Instagram-Posting. Ehemann Daryl Sabara schwebt ebenfalls auf Wolke 7. Denn auch er teilte Fotos seines Sohnes auf Instagram mit den Worten “Meghan Trainor ich bin so dankbar, dass du unseren Sohn auf die Welt gebracht hast”.