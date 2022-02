Sie ist wieder da: Heidi Klum gab den Auftakt zu einer weiteren Staffel von „Germany’s Next Topmodel“! Diesmal steht ein Thema ganz großgeschrieben und sorgt im Netz auch für den ein oder anderen Lacher. Und: Gleich zu Beginn sitzt Pop-Ikone Kylie Minogue im Jury-Stuhl und muss dabei zusehen, wie eine Kandidatin nach der anderen zu Boden stürzt.

Für die erste große Show mussten alle „Meeedchen“ nach Athen reisen.

„Germany’s Next Topmodel“: Auftakt in Griechenland

Es geht wieder los! Zahlreiche angehende Supermodels aus Deutschland und Österreich haben sich in Athen versammelt, um Model-Mama Heidi Klum zu beweisen, dass sie das „gewisse Etwas“ haben und „einzigartig“ sind. Wie passend, dass das Motto der diesjährigen Staffel „DIVERSITY“ lautet (großgeschrieben, weil wichtig!!!). Und Heidi Klum wird während der gesamten Folge nicht müde, dies immer und immer und immer wieder zu wiederholen.

Wie oft sagt Heidi Diversity? Ich zähle mit für euch! #gntm pic.twitter.com/1L35I1JOFw — bex (@rebackpack) February 3, 2022

Das sorgt auch für den ein oder anderen Lacher in der Twitter-Community:

Aber mal Spaß beiseite: Die Vielfältigkeit der Kandidatinnen ist wirklich nicht zu übersehen. Statt den immer gleichen – sehr veralteten – Modelidealen, sind diesmal auch Frauen mit einer Körpergröße von 1,54 m bis 1,95 m zu sehen. Und auch die Konfektionsgrößen werden außer Acht gelassen – genauso wie das Alter! Die ältesten Kandidatinnen sind nämlich Barbara (68) und Lieselotte (66).

„Sie sind der beste Beweis dafür, dass Schönheit kein Alter kennt“, sagt Klum gleich mal beim Zusammentreffen mit Barbara und Lieselotte. Dann erklärt das Topmodel: „Mein Traum ist endlich wahr geworden.“ Also der von Heidi. Nicht der von Barbara und Lieselotte… Dann erklärt sie den beiden Kandidatinnen: „Ihr könnt Geschichte schreiben bei ‚Germany’s Next Topmodel‘. Es liegt an euch.“

Im Netz kommen die beiden jedenfalls sehr gut an:

Vor allem Barbara scheint es dem Publikum angetan zu haben:

Zum ersten Mal mit dabei ist übrigens auch ein Mutter-Tochter-Duo. Und nein, damit meinen wir nicht Heidi Klum und ihren Sprössling Leni. Sondern Martina (55) und Lou Anne (18) aus Österreich, die beide um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ kämpfen. Doch bis es so weit ist, müssen die Kandidatinnen erstmal den allerersten Catwalk dieser Sendung überstehen – und der hatte es in sich!

Glitschiger Laufsteg und peinliche Pannen vor Kylie Minogue

Um mal ordentlich Eindruck zu schinden, hat sich Heidi Klum gleich mal einen Mega-Star an ihre Seite geholt. Pop-Ikone Kylie Minogue nahm neben ihr am Jury-Stuhl Platz. Die 53-Jährige hat sich wohl auf eine erstklassige Fashion-Show gefreut, bei der die Kandidatinnen wie griechische Göttinnen über den Laufsteg schweben. Immerhin haben sie sich mitten in Athen befunden, das gehört also einfach dazu. Doch offenbar hat Kylie Minogue bisher noch keine einzige Sendung „GNTM“ geschaut (was man ihr auch nicht verübeln kann), denn sonst wüsste sie, dass in Folge 1 bestimmt noch keine Supertalente vor ihr stehen.

die produzenten, nachdem kylie minogue erfolgreich ihren text erzählt hat und heidi für die diversity gelobt hat #gntm pic.twitter.com/0L4La2z8Qx — anna ♡ (@higherpovs) February 3, 2022

Aber gut, Optimismus schadet ja nie. Nur leider haben wohl alle die Rechnung ohne die massiv hohe Luftfeuchtigkeit in Griechenland gemacht. Denn selbst Profi Heidi Klum musste feststellen, dass etwas nicht stimmt. „Das ist das erste Mal, auf so einem Catwalk zu laufen, der so rutschig und nass ist“, so die 48-Jährige, die bereits Schlimmes ahnt. Und dann passiert auch schon ein Unglück nach dem anderen.

Zuerst hat Paulina Probleme mit ihrer Schleppe, denn sie wackelt sehr auffällig über den Laufsteg. Bei Lou-Anne macht es dann ordentlich „Rummms“, dann liegt sie auch schon am Boden. Autsch! Das war aber nicht das einzige Nachwuchsmodel, das den rutschigen Laufsteg küsste. Denn auch Kristina lag nach einem sehr schmerzhaft aussehenden Kampf mit ihren High Heels am Boden – und das gleich zweimal. Kylie Minogue schrie nur: „Oh mein Gott!“.

Dann gerieten auch noch Kandidatinnen Pauline und die 1,95 m große Wiebke ins Schlittern. Model Julia stürzte ebenfalls zu Boden. Kylie war inzwischen sichtlich geschockt: „Mir stockte der Atem!“ Ging uns ehrlicherweise genauso…

Am Ende war die Reise für drei der „Meeedchen“, an dessen Namen und/oder Gesichter ihr euch wahrscheinlich sowieso nicht mehr erinnern könnt, auch schon wieder vorbei (Emilie, Melina und Pauline). Der Rest darf sich über Runde zwei freuen, die auf Mykonos stattfindet!

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.