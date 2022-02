Amazon-Gründer Jeff Bezos sorgt gerade für ordentlich Wirbel im niederländischen Rotterdam: Damit der reichste Mensch der Welt mit seiner riesigen Segelyacht, in See stechen kann, soll eine unter Denkmalschutz stehende Brücke abgebaut werden.

Die Einwohner von Rotterdam sind alles andere als erfreut.

Für Jeff Bezos muss eine historische Brücke weg

Amazon-Gründer Jeff bezos hat wieder einmal zugeschlagen! Seine neueste Errungenschaft: Eine 430 Millionen teure Segelyacht. Er ist damit jetzt der Besitzer des größten Segelyacht der Welt. Doch wie sagt man so schön: Größe ist nicht alles! Denn seine Yacht ist tatsächlich ZU groß und kann nicht ausfahren. Der Abbau einer denkmalgeschützten Brücke in Rotterdam soll die Lösung sein.

Die Brücke in Rotterdam steht dem Hobby eines der reichsten Männer der Welt im Weg. Bild: Laurens Jobse / Shutterstock

Luxus-Yacht ist zu groß

Gebaut wurde die Megayacht in Alblasserdam in den Niederlanden. Dass Bezos auch was von seinem neuem Spielzeug hat, muss die Yacht natürlich raus aufs offene Meer. Dazu muss, wie niederländische Medien berichten, die 1927 erbaute Koningshavenbrug in Rotterdam vorübergehend demontiert werden. Die Hubbrücke kann nämlich nicht hoch genug gefahren werden, damit die neue Superyacht von Bezos durchpasst.

Laut Ahmed Aboutaleb, Bürgermeister von Rotterdam, ist der Ab- und spätere Wiederaufbau des mittleren Teils der stahlverkleideten Brücke tatsächlich der einzige Weg Richtung Meer. Der Regionalsender Rijnmond hatte am Mittwoch berichtet, dass die Stadt Rotterdam die Genehmigung dafür bereits erteilt habe.

Abbau noch nicht ganz fix

Ganz so fix scheint die Sache aber dann doch nicht zu sein. Medienberichten zufolge hat die Stadtverwaltung von Rotterdam bislang keinen Antrag zur Genehmigung erhalten. „Ich finde die Aufregung ziemlich eigenartig. Es wurde noch keine Entscheidung getroffen“, sagte der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, am Donnerstagabend der Presse. Es sei nicht einmal ein Antrag eingegangen. Die Stadtverwaltung werde eine Entscheidung treffen, sobald tatsächlich ein Antrag eingegangen sei.

Die Niederländer sind jedenfalls von der Idee des Abbaus überhaupt nicht begeistert. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten hat Rotterdam 2017 versprochen, die denkmalgeschützte Brücke nicht mehr abzubauen. Ob die Stadt ihr Versprechen jetzt hält, oder Jeff Bezos sein Willen durchsetzt, wird sich wohl bald herausstellen.