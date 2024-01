Im Oktober sorgte ein vermeintlicher Alien-Fund international für Aufregung. Denn auf einem Flughafen in Peru entdeckte man angeblich außerirdische Mumien.

Eine Expertenkommission nahm diese jetzt genau unter die Lupe – und entdeckte recht viel irdisches Material.

Angebliche Alien-Mumien sorgten für Aufregung

Eine gewisse Skepsis, ob es sich bei den angeblichen Alien-Mumien wirklich um außerirdische Wesen handelte, gab es bereits zu Beginn. Im Oktober 2023 entdeckte man auf einem Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima nämlich zwei mysteriöse Mumien. Nachdem zuvor im September in Mexiko angebliche Alienfunde für Aufregung sorgten, eine ziemlich verblüffende Nachricht. Und auch die Art und Weise, wie die angeblichen Aliens zur Erde kamen, verblüffte viele. Denn die vermeintlichen Mumien wurden in einem Pappkarton in einem DHL-Büro am Flughafen entdeckt.

Dennoch waren sich manche sicher: hier sind Beweise für außerirdische Wesen! Wissenschaftler wollten das allerdings lieber noch einmal überprüfen und leiteten eine Untersuchung ein. Und diese zeigt jetzt: Mit Aliens haben diese zwei Mumien nichts zu tun. „Das sind keine Außerirdischen. Es sind Puppen aus Tierknochen von diesem Planeten, die mit modernem synthetischem Klebstoff zusammengefügt wurden“, erklärt der Archäologe Flavio Estrada bei einer Pressekonferenz.

Keine außerirdischen Wesen

Eine Röntgenaufnahme habe gezeigt, dass es sich eben um Puppen handelt, die aus den Knochen zusammengeklebt wurden. Außerirdisches Material konnten die Experten keines entdecken. Damit ist nun auch sicher, dass 2023 keinerlei Alien-Mumien ihren Weg auf die Erde fanden.

Denn zur Erinnerung: auch jene angeblichen Alien-Mumien, die der selbsternannte Ufo-Experte Jaime Maussan im September 2023 in Mexiko entdeckte und sogar vor dem Parlament präsentierte, entpuppten sich letztlich als irdischer Betrug. Die Experten in Peru betonen jedoch, dass die beiden Fälle nichts miteinander zu tun haben!