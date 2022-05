13 lange Jahre ist es her, seit „Avatar“ in unsere Kinos kam und 3D-Kino nachhaltig veränderte. Jetzt bekommt die Geschichte rund um Neytiri und Jake endlich eine Fortsetzung.

Und der erste Trailer zeigt: Es wird spannend.

„Avatar 2“: Fortsetzung nach 13 Jahren

Könnt ihr euch noch erinnern, als „Avatar“ in die heimischen Kinos kam? Damals – 2009 um genau zu sein – waren Filme in 3D noch eine absolute Rarität und versprachen ein noch nie dagewesenes Kinoerlebnis. Und dieses Versprechen sollte „Avatar“ auch erfüllen. Mehr als zehn Monate lang lief er in den USA in den Kinos. Nachdem er im vergangenen Jahr in China neu aufgelegt wurde, erzielte der Film insgesamt ein Einspielergebnis von 2,8 Milliarden Dollar und ist damit der lukrativste Film aller Zeiten!

Schon 2009 war klar, dass „Avatar“ mit dieser Liste an Rekorden und Erfolgen kein alleinstehender Film sein wird, sondern der Beginn einer Reihe. Doch so aufwendig, wie der Film gestaltet war, bedeutete das für Fans vor allem eines: Warten. Ursprünglich versprach Regisseur James Cameron einen Kinostart für 2014 – dieser wurde mittlerweile jedoch sieben Mal verschoben.

Doch diese Wartezeit ist jetzt bald vorbei. Denn die Geschichte von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) geht in „Avatar 2: The Way of Water“ jetzt endlich weiter. Und als kleinen Vorgeschmack auf das Kinospektakel wurde jetzt auch der erste Teaser-Trailer veröffentlicht.

Darum geht es in „Avatar 2“

Viel ist über die Handlung von „Avatar 2“ noch nicht bekannt. Bisher steht nur fest, dass die Handlung zehn Jahre nach dem ersten Teil ansetzt und Jake mit Neytiri mittlerweile eine Familie gegründet hat. Sie leben noch immer auf dem Planeten Pandora, doch ähnlich wie in Teil 1 wartet eine neue Bedrohung, die die Familie gemeinsam bekämpfen muss. Im Trailer verrät Jake schon: „Eins weiß ich: wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung.“

Es wird also auf jeden Fall spannend und dramatisch! In „Avatar 2: The Way of Water“ spielen neben Worthington und Saldana übrigens auch einige neue Charaktere mit. So soll Kate Winslet mit dabei sein, ebenso wie Michelle Yeoh und Ooona Chaplin.

Kinostart im Dezember 2022!

Der neue Trailer verrät auch das Startdatum: Schon am 14.Dezember 2022 soll „Avatar 2 “ endlich in unsere Kinos kommen. Aber damit ist die Reihe noch lange nicht abgeschlossen. Denn James Cameron hat insgesamt vier Teile angekündigt.

Die Dreharbeiten für den dritten Teil sollen Medienberichten zufolge parallel zu jenen von Teil zwei gelaufen sein. Der dritte Teil soll deshalb schon 2024 ins Kino kommen, Teil vier folgt dann 2026.