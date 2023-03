Unzählige Überstunden, Stress, ein Meeting nach dem anderen – das Arbeitsleben ist nicht immer leicht. Und manche bekommen einfach nicht die Anerkennung, die sie sich wünschen. Doch für einige Sternzeichen läuft es diesen Frühling in Sachen Job und Karriere so richtig gut und sie werden demnächst vielleicht sogar befördert.

Vor allem für diese drei Tierkreiszeichen macht sich die harte Arbeit wohl bald bezahlt.

Löwe

Der Löwe hat in den letzten Monaten einfach alles gegeben und sein ganzes Herzblut in die Arbeit gesteckt. Und dieser Ehrgeiz wird belohnt. Für den Löwen sieht es in Sachen Karriere richtig gut aus, die Chancen befördert zu werden und eine Gehaltserhöhung zu bekommen, stehen sowas von gut! Wichtig ist nur, dass Löwen dann nicht überheblich werden. Klar, dürfen sie sich freuen und auch selbst belohnen – das haben sie schließlich verdient. Aber vielleicht sollte das Sternzeichen nicht zu sehr vor seinem Umfeld prahlen, denn das könnte sich negativ auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirken. Ein bisschen Bescheidenheit kann bei den selbstbewussten Löwen ja nie schaden.

Steinbock

Die harte Arbeit und der Ehrgeiz des Steinbocks zahlen sich diesen Frühling endlich aus. Für ihn gibt es jetzt jede Menge Anerkennung im Job. Womöglich sogar in Form einer Gehaltserhöhung und/oder einer Beförderung. Und auch seine Kolleg:innen merken, was sie an dem fleißigen Sternzeichen haben. Übrigens: Steinböcke, die immer schon mit dem Gedanken gespielt haben, sich selbstständig zu machen, sollten das genau jetzt angehen und den Schritt endlich wagen. Die Sterne stehen jetzt zumindest auf ihrer Seite.

Widder

Auch für Widder stehen die Chancen aktuell gut, befördert zu werden. Denn mit ihrer Kreativität und ihrem Durchhaltevermögen haben sie sich in den letzten Monaten so richtig beweisen können. Und Widder, die sich schon lange eine Gehaltserhöhung erhoffen, sich aber nie getraut haben, das Thema beim Arbeitgeber anzusprechen, sollten das genau jetzt tun. Denn die Planeten stehen äußerst günstig – und sie dürften wohl bald die Belohnung für ihre harte Arbeit bekommen. Denn Widder erwarten dadurch bald spannende, neue Aufgaben. Ein Vertrauensbeweis, den das Sternzeichen gerade so richtig gebraucht hat. So wissen die Widder, dass sie am richtigen Weg sind. Also lieber Widder, keep going!