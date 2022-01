Ava Phillippe – die Tochter von Reese Witherspoon – spricht nun offen über ihre sexuelle Orientierung. Auf Instagram outete sich die 22-Jährige als pansexuell – somit sieht sie sich als Teil der queeren Community.

Ava macht deutlich, dass sie kein Fan von Schubladendenken ist.

Reese Witherspoons Tochter Ava Philippe spricht offen über ihre Sexualität

Rund 1 Millionen Menschen folgen Ava Phillippe auf Instagram. Die Tochter von Reese Witherspoon zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Influencerinnen in den USA. In einer Fragerunde auf Instagram sprach sie nun offen über ihre Sexualität und offenbarte, dass sie sich selbst als Teil der queeren Community sehe.

Ein Fan wollte es von Ava Phillippe wohl ganz genau wissen und fragte nach, ob die 22-Jährige denn auf „Jungs oder Mädchen“ stehe. Die Antwort der Promi-Tochter kam prompt und ohne Umschweife. „Ich stehe auf … Menschen!“, erklärte sie – und fügte hinzu: „(Geschlecht ist egal.)“

Bild: @avaphillippe / Instagram

Genau wie sie, haben sich in der Vergangenheit bereits Stars wie Miley Cyrus, Paris Jackson und Bella Thorne als pansexuell geoutet.

Richtig verliebt ist Ava in ihren Freund Owen Mahoney, einen ehemaligen Studenten der Berkley Universität – an der sie ebenfalls eingeschrieben ist. Die beiden sollen laut US-Medien bereits seit 2019 ein Paar sein, öffentlich gemacht hat die 22-Jährige ihre Beziehung aber erst im Juni 2021 via Instagram.

Witherspoon: „Niemand sprach mit mir über Sexualität“

Avas Mama Reese Witherspoon ist dafür bekannt, die LGBTQIA+-Community zu unterstützen. In einem Interview verriet die Oscarpreisträgerin aber, dass sie selbst erst sehr spät vollständig aufgeklärt worden sei. „Niemand sprach mit mir über Sexualität, als ich ein Teenager war. Ich verstand nicht, was Homosexualität war. Meine Großeltern haben es mir nicht erklärt, meine Eltern haben es mir nicht erklärt. Ich musste es von jemanden lernen, den ich beim Vorsprechen in Los Angeles kennengelernt hatte.“