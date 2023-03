Unsere Winterstiefel bekommen jetzt nach Monaten endlich ihre verdiente Sommerpause. Denn jetzt steht der Frühling vor der Tür und so auch neue Sneaker-Trends, auf die wir uns freuen können. Auf welche coolen Modelle ihr jetzt setzen dürft, das zeigen wir euch hier.

Die Sneaker-Trends könnt ihr hier gleich nachshoppen.

1. Normcore Sneaker

Der unauffällige Turnschuh bzw. Laufschuh ist schon seit zwei Jahren ein fester Bestandteil unserer Garderobe. Und auch dieses Jahr ist auf den Normcore Sneaker Verlass. Kombiniert wird der Trend mit lockerer Pants und gemütlichem Shirt oder auch im lässigen Business-Look mit Oversize Blazer.

Bild: Spotlight

2. Black Sneaker

All Black Outfits kommen jetzt ab sofort auch mit schwarzen Sneaker. Es ist der Gegentrend zum weißen Sneaker. Endlich! Darauf haben wir wirklich lange gewartet. Wir lieben unsere weißen Alltagsbegleiter zwar, aber das ständige Putzen hat uns schon den ein oder anderen Nerv geraubt, nicht wahr? 😉 Damit die schwarzen Sneaker richtig zur Geltung kommen, könnt ihr im Kontrast dazu weiße Tennissocken kombinieren.

Bild: Spotlight

3. Retro Sneaker

Retro-Sneaker im 80’s und 90’s Look feiern 2023 ihr Comeback. Besonders beliebt sind Modelle mit abgerundeten Spitzen, flacher brauner Sohle und in Wildleder-Optik. Im Frühling kombinieren wir den trendigen Schuh mit süßen Sommerkleidern und knöchellangen Socken.

Bild: Spotlight

4. Go colorful!

Color Blocking geht nicht nur mit Hose, Oberteil und Jacke, sondern auch mit unseren Schuhen. Denn 2023 werden unsere Sneaker, so bunt es eben geht. Am besten ihr tragt den Trendschuh, wie im Bild in einer Kontrastfarbe zu eurem restlichen Outfit. Verleiht eurer Lebensfreude Ausdruck, indem ihr bunte Outfits tragt.