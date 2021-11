Natürlich drehen sich Preisverleihungen nicht nur um die Looks. Aber Hand aufs Herz: Die Outfits der Stars schauen wir uns gerne an. Auf jeden Fall gibt es neuen Stoff vom roten Teppich der American Music Awards 2021 am Sonntag. Dort wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die besten amerikanischen Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet.

Den roten Teppich in Los Angeles brachten die Stars vor allem mit ihren stylishen Looks zum Leuchten.

Das waren die besten Looks bei den American Music Awards 2021

Neben den zahlreichen Preisen, die einige Stars abräumen durften, gibt es selbstverständlich auch den ein oder andere Look aus Los Angeles, von dem wir uns inspirieren lassen dürfen. Cut-Outs, Pailletten, Gold und Fransen, dieses Jahr war so einiges dabei.

Cardi B

Masken gehören seit fast 1,5 Jahren schon zu den Gegenständen, ohne die wir morgens nicht das Haus verlassen. Cardi B nahm sich die Alltäglichkeit der Masken zum Anlass sie auch auf dem roten Teppich zu tragen. Natürlich ließ sie hier aber nicht das nötige Fashion-Statement außer Acht. Deshalb verlieh sie ihrer schwarzen, trägerlosen Robe einen schwarzen Schleier, unter dem eine goldene Maske hervorblitzte.

Billy Porter

Auf dem roten Teppich hat es auf jeden Fall nicht geregnet, so viel ist sicher. Aber in seinem türkisen Anzug mit passendem Regenschirm-Accessoire stach Billy Porter definitiv hervor. Er war nämlich für alles vorbereitet – sogar für einen Regenschauer, den niemand sonst erwartete.

Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly dagegen hatte eine ganz besondere Dame an seiner Seite. Nein, diesmal nicht Freundin Meghan Fox, sondern seine 13-jährige Tochter Casie Solson Baker. Für Casie zweifellos ein besonderes Erlebnis. Der Musiker versucht den Teenager nämlich eigentlich so gut es geht aus dem Rampenlicht fernzuhalten.

Bild: Amy Sussman / Getty Images Entertainment

Olivia Rodrigo

Schon vor der Preisverleihung galt die 18-Jährige als Favoritin bei den Musik-Awards. Am Ende des Abends holte sie sich verdienterweise ihren Award als „New Artist of the Year“ ab. In einem transparenten, mit Pailletten besetzten Kleid und Feder-Saum, begeisterte sie ihre Fans auf dem Red Carpet.

Bild: Matt Winkelmeyer / Getty Images Entertainment

Rachel Zegler

Die Schauspielerin, die wir bald in West Side Story und der Neuverfilmung von Schneewittchen sehen dürfen, begeisterte in einer schwarz-weiß wallendem Tüllkleid mit Neckholder. Mit diesem Look macht sie ihrem Schneewittchen-Status zweifelsohne alle Ehre.

Bild: Matt Winkelmeyer / Getty Images Entertainment

Halle Bailey

Wie man sich selbst am besten verschnürt in Szene setzt, zeigt uns Halle Bailey. In einem braunen Samtkleid mit Cut-Outs und sexy platzierten Schnüren verschlug sie so einigen den Atem. Auch uns! 😍

Winnie Harlow

Das glitzernde und funkelnde Mini-Kleid von Winnie Harlow ist sicherlich eines der Highlights des Abends. Mit Perlen, Gold und Fransen wissen wir ja gar nicht, wo wir hinsehen sollen. Passend zum Kleid trägt sie nämlich auch noch ein mit Strasssteinen versehenen Haarreif.