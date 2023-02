Wenn es nach den Insta-Fashionistas geht, dann ist Leder ein absoluter Fixstarter. Das Material der Stunde zeigt sich dabei in seiner ganzen Vielfalt. Im derben Bikerchic als abgenutzte Oversized Jacke, in Form eines sexy Bustier-Tops oder im frisch-fröhlichen Lederimitat. Hier sind unsere Top 4 zum Nachshoppen.

Weite Schnitte, knallige Farben: echtes Leder ist 2023 kein Muss.

1. Sexy Bustier-Top

Die Tochter von Jude Law und Sadie Frost feierte erst im vergangenen Jahr ihren Durchbruch als Model. Seither versprüht Iris Law absolute It-Girl-Energie, egal ob am Runway, dem Red-Carpet oder beim Strandspaziergang. Bei den vergangenen Brit Awards punktete Iris mit einem Leder Bustier von Givenchy. Das sexy Teil kombinierte sie mit einem verspielt gerafften Rock in Y2K Manier. So cool geht also sexy.

2. Color Coat

Kunstleder versucht 2023 gar nicht mehr nach echtem Leder auszusehen. Stattdessen lässt das Material der Stunde seine künstliche Seite voll raushängen. Zum Beispiel so sehr, dass Model Elsa Hosk anstatt der Abendrobe einen Mantel ausführt. We like!

3. Derbe Biker-Jacke

Als Designerin überzeugte uns Jeanette Madsen erst kürzlich wieder auf der Copenhagen Fashion Week mit ihrem Label Rotate. Wer Style-technisch auch so up-to-date sein will wie das Skandigirl, der folgt ihr am besten via Instagram. Hier wird schnell klar: Auch Jeanette ist der lässigen Ästhetik von Biker-Jacken verfallen. Mit so einem trendig, derben Vintage-Piece wird auch einfach jeder Look zum Hingucker.

4. Die Rave-Pant

Diese Party-Pants sorgen in sämtlichen Farbvariationen 24/7 für gute Laune. Mit einem sexy Spitzen-Body wird das Teil zum Partypiece. Streetstyletauglich wird der Look, wenn ihr wie Tessa Montfoort einen gemütlichen Sweater dazu kombiniert. Wie immer gilt: mit zwei dominierende Farbkombis seid ihr Safe!