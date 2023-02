Habt ihr schon Pläne für den Valentinstag? Und die viel wichtigere Frage: Wie sieht das Outfit für euer Valentinstags-Date aus? Wenn ihr noch auf der Suche nach Inspiration seid, haben wir die passenden Ideen für euch.

Und zwar für diese drei Date-Arten:

1. Valentinstags-Date? Keep it Casual

Ihr wollt den Valentinstag eher entspannt verbringen? Dann ist dieser Look perfekt für euch. Egal ob bei einem kleinen Spaziergang, einem entspannten Lunch mit euren Liebsten oder einem Kino-Date: Mit Jeans, Crop-Top und coolen Sneakers könnt ihr nichts falsch machen.

Doch ein bisschen Valentinstags-Flair darf natürlich nicht fehlen. Keine Sorge, dafür sind ja die Accessoires da! Bonuspunkte gibt es dann noch für die Blumen, die euch euer Schatz als ultimatives Extra dazuschenkt.

2. Valentinstag-Superfan

Wenn es um das Valentinstags-Date geht, gilt bei euch nur eine Regel: More is More! Denn ihr liebt den Valentinstag und erhofft euch einen unvergleichlichen Tag! Dazu tragt ihr am liebsten buchstäblich eine rosarote Brille – und so viel Pink und Herzen, wie nur irgendwie möglich sind. Ihr lebt einfach für Romantik und Kitsch, da dürfen ein pinkes Kleid und jede Menge Herzchen-Schmuck einfach nicht fehlen! Fehlt nur noch die passende romantische Location, um euren Look vorzuführen!

3. Queen of the Night

Für dich geht der Valentinstag erst so richtig los, wenn es dunkel wird. Denn die Abend-Events sind doch ohnehin die besten; insbesondere, wenn sie aufregend und vor allem heiß sind! Dazu passend braucht es die richtige Dosis Lack und Leder, ein bisschen gut drapierte Spitze und definitiv knallig roten Lippenstift. Schließlich soll der Valentinstag ja auch sexy sein.

In diesem Sinne, Happy Valentine’s Day ihr Lieben! <3