Von coolen Nageldesigns können wir einfach nicht genug bekommen. Gepflegte Hände und Nägel machen für den perfekten Look nämlich schon die halbe Miete. 2021 stehen Natural Nails ganz oben auf der Trendsetter-Liste.

Wir zeigen euch, wie der Maniküre-Trend aussieht. Und, wie ihr ihn ganz einfach selbst hinbekommt.

Natural Nails: Das ist DER Nageltrend 2021

2021 steht Natürlichkeit hoch im Kurs. Und das auch bei unseren Nägeln. Natural Nails heißt der Nageltrend im kommenden Jahr. Dabei setzen wir auf natürliche Lackfarben, wie etwa transparenter Klarlack oder Nude-Farben und hellen Beige- und Brauntöne. Auch zartrose Nagellacke sind perfekt für den natürlichen Maniküre-Look.

Deshalb lieben wir Natural Nails

Besser könnte der Nageltrend 2021 gar nicht sein. Denn der Look sieht nicht nur super elegant und klassische aus, sondern ist auch noch total einfach zum Nachmachen. Wichtig ist dabei vor allem die Basic Maniküre, damit die Nägel eben richtig gepflegt und natürlich aussehen. Feile sie also wie gewünscht zurecht und schiebe die Nagelhaut vorsichtig zurück. Um trockene Hautstellen rund um den Nagel zu vermeiden, trägst du am besten ein pflegendes Öl auf. So bekommt dein Nagelbett außerdem zusätzlich einen natürlichen Glanz. Dann kommt der Lack. Entweder, du verwendest einfach einen durchsichtigen Basic-Lack oder wählst zarte Rosa und Beige-Töne. Richtig perfekt ist der Look dann, wenn es so aussieht, als würdest du eigentlich gar keinen Nagellack tragen.

Natural French Manicure

Wem das zu langweilig ist, der kann allerdings auch die etwas ausgefallenere Variante probieren und die Natural Nails etwas aufpeppen. Zum Beispiel mit dieser Variante der klassischen French Manicure. Dazu trägst du einfach an der Nagelspitze etwas Farbe auf. So werden die Nägel zum absoluten Hingucker und der Look wirkt trotzdem noch natürlich.