Im deutschen Weiden erhielt eine Sechsjährige jetzt eine eher fragwürdige Brotdose. Denn statt eines Lunchpakets oder Sandwiches gab ihr ihre Mutter anscheinend Marihuana und Zigaretten in einer Jausenbox mit.

Der Kindergarten informierte daraufhin die Polizei.

Drogen in der Jausenbox

Na, was hattet ihr früher in eurer Jausenbox? Obst und Gemüse, ein belegtes Brot mit Schinken und Käse oder doch die süße Variante mit Keksen und Snacks? Und wer kennt es nicht, wenn einem die eigene Jause doch nicht so zugesagt hat, gab es nur eine Lösung: Essen tauschen.

Eine sechsjährige Kindergärtnerin in Weiden hatte jetzt aber eher Ungewöhnliches im Tauschangebot. Denn in ihrer Brotdose gab es keine Snacks, Süßigkeiten oder Obst, sondern eher verbotene Treats.

Jugendamt involviert

Offenbar hat ihre Mutter nämlich die Brotdosen vertauscht und ihrer Tochter statt der Jausenbox ihre „Drogenbox“ mit in den Kindergarten gegeben. Darin warteten zur Jausenzeit einige Zigaretten und Marihuana.

Eine Überraschung, die offensichtlich auch die zuständige Kindergartenpädagogin bemerkte. Denn als sie den Inhalt der Brotdose sah, rief sie kurzerhand die Polizei. Diese erstattete Anzeige gegen die Mutter. Der Grund: Mit dem Inhalt der Dose verstoße sie gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wie die Polizei gegenüber deutschen Medien betonte, soll auch das Jugendamt in den Fall involviert sein.