Stars sind alles andere als perfekt! Das beweist Katy Perry, als sie in einem Interview über die wirklich ekelige Angewohnheit ihres Verlobten Orlando Bloom spricht.

Sie habe schon alles versucht, könne es ihm aber nicht abgewöhnen, so die Sängerin.

Katy Perry spricht über ekelige Macke von Orlando Bloom

Wir kennen es doch alle: Auch wenn wir unseren Partner oder unsere Partnerin noch so sehr lieben, gibt es da immer mindestens eine Sache am anderen, die uns so richtig auf die Palme bringt. Und je mehr wir uns darüber aufregen, desto schlimmer wird es. Hier kann selbst Katy Perry ein Lied davon singen, denn auch ihr Verlobter Orlando Bloom ist wirklich alles andere als perfekt!

Wie die Sängerin jetzt in einem Interview verriet, hat er eine bestimmte Angewohnheit, vor der sie sich extrem ekelt und die sich der Hollywoodstar einfach nicht abgewöhnen kann/will. „Er liebt es, Zahnseide zu verwenden“, so Katy Perry in der britischen Show „Heart Breakfast“. Gut, das ist jetzt erstmal mehr hygienisch als grausig. Aber die 37-Jährige klärt gleich mal auf, was daran so abschreckend ist. Die perfekten Zähne des „Fluch der Karibik“-Stars können es ja schon mal nicht sein.

„Das Schlimme ist nur, dass er die benutzte Zahnseide überall im ganzen Haus einfach fallen und liegen lässt. Auf meiner Seite des Bettes, im Auto und auf dem Küchentisch. Ich denke mir eben: ‚Es stehen doch überall Mülleimer!'“.

Die Mission, dass sich Bloom diese gleichzeitig sehr hygienische, aber auch ultra ekelige Macke abgewöhnt, ist bisher immer gescheitert. „Ich habe mein Bestes gegeben, ihm das abzugewöhnen, leider erfolglos“, so die Sängerin resignierend.

Traumpaar seit 2016

Seit bereits sechs Jahren gelten Katy Perry und Orlando Bloom als DAS perfekte Traumpaar. Nach ein paar kurzen Zwischenfällen haben sich die beiden 2019 verlobt. Ein Jahr später erblickte ihre Tochter Daisy das Licht der Welt. In dem Interview verrät Katy auch, wie es war, Weihnachten als junge Familie zu feiern. Es sei ihr bisher liebstes Weihnachtsfest gewesen, weil ihre Tochter mittlerweile groß genug sei, um zu verstehen, wie besonders diese Feier ist.

Vor wenigen Tagen ist Orlando Bloom außerdem 45 Jahre alt geworden. Auf die Frage, was sie ihrem Liebsten geschenkt hat, scherzt sie: „Ich habe ihm ein Kind geschenkt, was ein großes Geschenk ist“. Dann enthüllt sie aber, womit sie ihn wirklich überrascht hat: „Er mag es, durch den Wald zu streifen. […] Also habe ich ihm eine Menge Ausrüstung für sein Auto besorgt, und wir hatten ein schönes Abendessen und alles war das Großartigste auf der Welt.“

Steht für 2022 vielleicht die Hochzeit der beiden an?