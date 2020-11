Die Zeit im zweiten Lockdown sollten wir nutzen, um etwas für uns selbst zu tun. Wie wäre es also mit einer schönen Maniküre? Und mit einer einfachen Anleitung wird sogar der unbegabteste Lackierer zu einem echten Profi.

Jetzt verbringen wir sehr viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden. Aber sieht das positiv: So haben wir genügend Zeit, um uns eine wunderbare Maniküre zu machen. Und das alles selbst zu tun, ist gar nicht so schwer. Mit dieser Anleitung werdet ihr zu eurem eigenen professionellen Nagelstudio:

1. Handbad

Gleich mal vorweg: Fangt nicht einfach an zu feilen und eure Nagelhaut zu entfernen, ohne vorher ein kleines Handbad gemacht zu haben. Denn das kann euren Nägeln richtig zusetzen. Also legt eure Hände für fünf bis zehn Minuten in eine Schüssel mit warmen Wasser. Fügt ein bisschen Olivenöl und Salz hinzu. Das pflegt und peeled eure Hände auch noch gleichzeitig. Außerdem wird so auch die Nagelhaut schön weich. So werden die späteren Schritte dann auch gleich viel leichter von der Hand gehen.

2. Nagelöl

Um für Schritt 3 richtig gut vorbereitet zu sein, solltet ihr nach dem Handbad auch noch etwas Nagelöl auftragen. Denn das macht die Nagelhaut schön weich und es fällt euch anschließend leichter sie zu entfernen. Wenn ihr etwas mehr Zeit zur Verfügung habt, dann massiert das Öl auch etwas ein. Ein kleines Beauty-Treatment schadet nie! Tipp: Solltet ihr kein Nagelöl zu Hause haben, dann könnt ihr auch Olivenöl dafür verwenden. Das reicht vielleicht etwas intensiver, hat aber den gleichen Effekt.

3. Nagelhaut zurückschieben

Merkt euch eins: Überlasst das Wegschneiden der Nagelhaut lieber den Profis! Denn die wissen genau, wo und wie viel von der Haut weg darf und was bleiben muss. Ihr tut euren Nägeln nichts Gutes, wenn ihr einfach darauf losschneidet. Stattdessen eine andere Idee: Wenn ihr euch selbst eine Maniküre macht, dann schiebt die Nagelhaut einfach zurück, anstatt sie zu schneiden. Sieht auch schön aus und ihr könnt nichts falsch machen.

4. Nägel feilen

Jetzt kann die eigentliche Arbeit beginnen und ihr könnt anfangen eure Nägel zu feilen. Bevor ihr damit anfangt, solltet ihr aber noch eine Sache machen: Überlegt euch, in welcher Form eure Nägel später sein sollen. Egal ob oval, rund oder spitz, ihr solltet es schon im Vorhinein wissen. That’s how you do it: Zuerst solltet ihr seitlich zu Feilen beginnen, um den Nagel in die richtige Form zu bringen. Dann kann man den Nagel oben feilen. Wichtig: Immer von der Seite zur Mitte und nicht umgekehrt!

5. Basecoat auftragen

Ein Unterlack gehört einfach zu einer guten Maniküre. Denn er pflegt die Nägel und schützt sie vor dem Farblack. Deshalb solltest du auf ihn niemals verzichten. Also lackiere deine Nägel mit dem Unterlack und lass ihn gut trocknen. Erst wenn er wirklich trocken ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen. Denn, wenn nicht kannst du alles wieder von vorne machen. Und soviel Zeit hat wohl wirklich niemand.

6. Farblack auftragen

Finally: Nachdem der Unterlack getrocknet ist, kannst du endlich den Farblack auftragen. Welche Farbe du dafür verwendest, ist jedem selbst überlassen. Und mit dieser Anleitung kann beim Lackieren nichts schiefgehen:

Lackiere als Erstes den Nagelrand, denn so brauchst du dir später keine Sorgen mehr machen, darüber hinaus zu lackieren. Dann füllst du den restlichen Nagel mit Nagellack. Lass die erste Schicht gut trocknen und lackiere noch einmal über deine Nägel. Und fertig!

7. Fehler beseitigen

Auch echten Profis passieren Fehler. Diese kannst du aber schnell und einfach beseitigen. Wichtig: Vergiss die klassischen Wattestäbchen! Denn die verschmieren nur den Lack und es bleiben immer kleine Fussel hängen. Stattdessen solltest du dafür zum Beispiel ein dünnes Holzstäbchen verwenden. Damit kannst du nicht nur viel genauer sein und auch die kleinsten Fehler beseitigen, sondern der Lack ist auch viel einfacher zu entfernen.

8. Überlack auftragen

Nachdem alles gepflegt, getrocknet, lackiert und ausgebessert ist, fehlt nur noch eines: Der Überlack. Dieser ist wichtig, damit die Zeit, die du in die Maniküre investiert hast, sich auch auszahlt. Denn so hält der Nagellack länger. Lackiere einfach einmal mit einem Überlack über die Farbe und schon ist deine perfekte Maniküre beendet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!