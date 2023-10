Reich sein wie die Kardashian-Jenners? Ein ­Imperium aufbauen wie die Ferragnis? Hätten wir womöglich alles haben können, wenn wir folgende Finanztipps, die wirklich jede:r im Alltag ­brauchen kann, bereits während unserer Schulzeit bekommen hätten. Wir finden aber: Besser spät als nie!

Deshalb haben wir Wirtschaftswissenschaftlerin und Finanzexpertin Silke Annina Hofer einige hilfreiche Ratschläge entlockt.

Living like Celebs

Viele Menschen träumen vom ­großen Reichtum à la Promis; kein Wunder, immerhin wird uns dieser tagtäglich auf Social Media vorgelebt. Aber können wir das auch – ist dieses „ganz große Geld“ überhaupt realistisch?

Silke Annina Hofer: Social Media und Co zeigen nur einen sehr ­kleinen Ausschnitt und oft nur positive Seiten ­einer Person. Was dabei meist nicht sicht- und spürbar ist: das enorme zeitliche und ­finanzielle Investment, das Durchhaltevermögen sowie die Unterstützung zahlreicher Menschen im Hintergrund auf dem Weg zum Erfolg. Mit der bloßen Einstellung, erfolgreich zu werden und viel Geld zu verdienen, um Anerkennung zu erhalten, begibt man sich auf ein wackeliges und riskantes Fundament. Vielmehr steckt hinter jeder Geschäftsidee erfolgreicher Unternehmer:innen eine Vision. Aus dieser entspringt der Erfolg – nicht bloß aus dem Wunsch nach Reichtum!

Verhandeln like a Pro

Wie führt man richtig gute ­Gehaltsverhandlungen? Zentral ist eine selbstsichere Erscheinung, um das zu bekommen, was einem wirklich zusteht.

Silke Annina Hofer: Wichtig ist, den Verhandlungstisch so groß wie ­möglich zu decken – das Gehalt ist nur eine Kom­po­nente! Deshalb sollten wir uns die Frage stellen, was den Wert des Jobs für uns erhöht; etwa Weiter­bildung, Homeoffice, Kinderbetreuung und so ­weiter. Am besten gleich zu Beginn viele Fragen stellen, um auch die Interessen, Wünsche, Ängste des Gegenübers zu erkennen und Argumente darauf aufzu­bauen. Konfliktscheue Personen sollten darauf ­achten, sich in einer Verhandlung nicht unter ihrem Wert zu ver­kaufen oder zu schnell nachzugeben. Wer seinen Gehaltsvorschlag souverän präsentiert und diesen mit wertstiftenden Fakten aus der Sicht des Unternehmens begründet, kann sein Ziel erreichen.

Selbstständigkeit meistern

Welche Main Points sollte man beim Thema Selbstständigkeit unbedingt beachten? Wie beginnt man und was ist wichtig, wenn man einen Businessplan erstellt?

Silke Annina Hofer: Die Grundlage ist eine klare Positionierung, eine Vision; und einen Plan zu haben, wie man mit der Geschäftsidee auch Geld verdienen kann – Stichwort Mehrwert für Kund:innen! Bei der Erstellung des Businessplans ist es äußerst wichtig, sich mehrere Perspektiven einzuholen. Es dauert im Schnitt zwei bis drei Jahre, bis ein Business anläuft und der Kundenstock aufgebaut ist. Man sollte also Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz mitbringen.

Außerdem sollte man sich auch mit den Risiken auseinandersetzen. Wichtig ist es, finanzielle Ressourcen für zumindest diese Anfangszeit zu besitzen. Und: Priori­tätensetzung und eine effiziente Tagesplanung geben Halt und Stabilität.

Safe mit Versicherungen

Es gibt kaum etwas, wogegen man sich nicht versichern kann. Aber welche Versicherungen sollten wir wirklich abschließen, ohne unnötiges Geld zu verprassen?

Silke Annina Hofer: Wir sind tendenziell überversichert. Welche Versicherung für jemanden wichtig ist, hängt von den Werten und Bedürfnissen der Person ab. Meine Empfehlung als Finanz­expertin ist, seine Versicherungen einmal im Jahr zu prüfen, zu optimieren – und mit Expert:innen bessere Angebote zu finden.

The Art of Saving

Yes, we know: Wir alle ­sollten sparen! Aber wie geht das überhaupt – und wo beginnt richtiges Haushalten?

Silke Annina Hofer: Der wohl wichtigste Tipp ­lautet hier: Beginnt so früh wie möglich mit dem Sparen! Jetzt die Prioritäten bei den Ausgaben und hinterfragt kritisch, was euch innerlich nährt. Sucht euch die Befriedigung nicht durch Konsum – und Finger weg von Konsumkrediten! ­Erstellt, nachdem die Ausgaben analysiert sind, ein Haushalts­budget und kontrolliert und optimiert dieses ­monatlich. Und bitte: Traut euch, Nein zu sagen; zum Beispiel, wenn ihr ­aktuell kein Geld für das im Freundeskreis geplante Event habt.

Die Sache mit dem Kredit

Es gibt immer ein erstes Mal: Worauf sollte man achten, wenn man einen Kredit aufnehmen möchte?

Silke Annina Hofer: Grundsätzlich gilt: Leiht man sich Kapital in Form eines Darlehens, kostet das etwas. Die Kosten setzen sich aus Bankaufschlag, Zinsen und eventuellen zusätzlichen Kosten zusammen. Achtet hier also auf das Kleingedruckte im Vertrag. Und ganz wichtig: Bevor ihr euch für ein Darlehen entscheidet, rechnet unbedingt auch die Worst-Case-Situation durch, z. B. wenn sich Lebensumstände ändern oder ihr den Job verliert, und rechnet mit dem höchstmöglichen Zinssatz! Tipp: Besprecht mit eurer Familie im Vorfeld mögliche Unter­stützungen und Backups, sollte dieser Worst Case eintreten.

Auf Immobilienjagd

Vor dem Thema Immobilien scheinen viele großen Respekt zu haben – immerhin stehen hier Fragen im Raum wie: Sollte man eine Wohnung bzw. ein Haus kaufen? Oder besser mieten? Und ab wann zahlt sich welcher Weg aus?

Silke Annina Hofer: Meine persönliche Empfehlung ist es, das Eigen­heim zu mieten und zusätzlich eine Immobilie zu kaufen, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist und/oder ein Kredit aufgenommen werden kann. Die Mieteinnahmen sollten dann die Rückzahlung des Kredits bzw. Reparaturen gut decken und im besten Fall einen regelmäßigen Gewinn abwerfen. Möglicherweise erzielt man, wenn erlaubt, mit der Kurzzeitvermietung eine höhere Rendite. Aber bitte nicht darauf verlassen, denn Regulatorien (also Gesetze und Regelungen in Bezug auf Vermietung) können sich schnell ändern!

Luxus-Pieces als Investment

Was viele vielleicht nicht am Radar haben: Nicht nur Geld, Gold, Aktien und Co sind Wertanlagen – auch Taschen, Schmuck und Uhren sind Investmentpieces. Worauf sollte man achten, wenn man überlegt, sich ein Luxus-Gadget als Zukunftsinvestition zuzulegen?

Silke Annina Hofer: Generell gilt bei allen Wiederverkaufsartikeln: Je vollständiger sie sind, desto wertvoller sind sie. Ist der Artikel ungetragen, original verpackt, mit Zertifikat und Rechnung, erzielt man beim Verkauf einen höheren Gewinn. Bei Gegenständen wie z. B. Handtaschen ist es wichtig, auf fachgerechte Lagerung und Pflege zu achten, um ihren Wert zu erhalten. Sich beim Investitionskauf auf das untere Preissegment von Top-Marken zu fokussieren, erhöht die Nachfrage beim Verkauf. Bei renommierten Händlern erhält man ein Zertifikat und hat damit die Sicherheit, dass es sich um keine Fälschung handelt.

