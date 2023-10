Am 3. November dreht sich beim miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien alles rund um die Themen Selbstständigkeit und Gründen.

Mit dabei: WKÖ-Generalsekretär-Stellvertreterin Mariana Kühnel. Sie wird am miss Gründerinnentag im Panel „Step by Step zur Selbstständigkeit“ über die österreichische Gründerinnenlandschaft sprechen und Tipps für den Weg zum eigenen Unternehmen geben. Wir haben vorab mit Frau Kühnel über das Gründen und die Selbstständigkeit gesprochen.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee, wenn ich vorhabe, zu gründen?

Innovationen machen heutzutage große Sprünge, das stellt unsere Betriebe vor Herausforderungen. Gleichzeitig bedeutet das auch enorme Chancen, denn jede Innovation kann eine Unternehmensgründung bedeuten. Die Digitalisierung ist hier ein Trampolin, um Innovation in bestehende Produkte oder Dienstleistungen zu bringen und damit den für den Standort so wichtigen Gründergeist zu stärken. Wir als Wirtschaftskammer unterstützen dabei mit Services wie der Innovation Map, die die wichtigsten Trends von morgen aufzeigt und einen niederschwelligen Blick über den Tellerrand ermöglicht. Durch die BOLD Community, ein internationales Netzwerk, fördern wir den Ideenaustausch auf globaler Ebene, bringen mutige und innovative Köpfe zusammen und stellen wertvolles Fachwissen für unsere Mitglieder und Gründer:innen zur Verfügung.

Was muss man auf jeden Fall bedenken, wenn man in die Selbstständigkeit geht?

Ein Unternehmen zu gründen ist immer ein Sprung ins kalte Wasser und braucht Mut und den Glauben an die eigene Idee. Viele Fragen hängen dann davon ab, in welcher Branche ich mich selbstständig mache. Finanzierung und Unternehmensführung betreffen aber alle. Ich sollte mir gut überlegen, wie ich meine Geschäfte finanzieren werde und mich auf diverse Entwicklungsmöglichkeiten einstellen. Das kostenlose Tool der Wirtschaftskammer „Plan4You“ bietet eine tolle Hilfe bei der Finanzplanung und eignet sich gerade für Gründer:innen, für die ersten Schritte ins Neuland, besonders gut.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Als neue Unternehmerin hat man oft plötzlich mit vielen Themen zu tun, die man zuvor nur aus der Theorie kannte. Man wird zur Marketingexpertin, ist verantwortlich für Sales sowie für den Einkauf zuständig, dazu führt man vielleicht noch eigenes Personal und die Buchhaltung gibt es dann ja auch noch. Hier braucht es niederschwellige und flexible Möglichkeiten, diese Expertise in unterschiedlichen Feldern aufzubauen. Mit wîse up stellt die Wirtschaftskammer den Gründer:innen eine Aus- und Weiterbildungsplattform mit mehr als 20.000 kuratierten Kursen zur Verfügung. Auf wîse up kann man sich zeit- und ortsunabhängig weiterbilden und sich das Know-how holen, das man gerade dringend braucht. Für Gründer:innen gibt es auch eigene Lernstrecken, die genau auf jenes Know-how abzielen, das man für den Start ins Unternehmertum braucht.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Viele tolle Betriebe, die ich in meiner Funktion kennenlernen durfte, sind gerade an Herausforderungen enorm gewachsen. Es ist wichtig, Rückschläge nicht zu ignorieren, sondern sie als Chance zu nutzen, um das Geschäftsmodell, das Produkt oder die betrieblichen Strukturen zu überdenken und neu auszurichten. Das heißt, das Mindset ist relevant, damit aus einem Rückschlag ein Vorteil und sogar ein Sprung in die Zukunft werden kann.

Was sind wichtige Learnings?

Wichtig ist es früh zu erkennen – was kann ich mir selbst aneignen, wo verlasse ich mich lieber auf externe Hilfe. Die Geschäftsidee sollte im Fokus stehen. Die Expert:innen des Gründerservice in ganz Österreich helfen Gründer:innen dabei, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Dazu gibt es viele kostenlose Tools für jede Gründungsphase – vom Testen der Eignung im „Unternehmertest“ bis hin zum SV- und Steuer-Rechner, der darüber Auskunft gibt, welche Sozialversicherungs- und Einkommensteuer-Vorschreibungen im laufenden Jahr zu erwarten sind. Diese Tools gilt es zu nützen.

Ein Satz, den Sie Gründerinnen vor dem Start mit auf den Weg geben möchten

TUN sind die drei wichtigsten Buchstaben des Gründer:innen-ABCs: Seid mutig, traut euch ins kalte Wasser zu springen und glaubt an euch und eure Idee!

