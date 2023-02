Die ersten Folgen der neuen Staffel „You“ haben wohl die meisten von uns schon durchgeschaut. Doch am Ende der Folgen bleiben noch einige offene Fragen und Cliffhanger. Wir haben einige Theorien aufgestellt, wie es denn mit Joe und dem Eat The Rich Killer weitergehen könnte.

Achtung: Es folgen Spoiler für die vierte Staffel!

„You“ Staffel 4: Wie geht es weiter?

Der erste Teil der vierten Staffel „You“ ist rum und so einige große Mysterien wurden scheinbar schon gelöst. So scheint Joe aka Jonathan in der letzten Folge etwa erkannt zu haben, wer hinter dem mysteriösen Mörder steckt, der ihm Nachrichten schreibt: der Autor Rhys entpuppt sich vor Joe als der Eat the Rich Killer und versucht, ihn zu töten. Doch Joe kann sich retten und schwört am Ende des ersten Teils Rache. Aber ist das wirklich schon des Rätsels Lösung? Und wenn ja, was soll dann im zweiten Teil der vierten Staffel noch passieren? Wir haben drei Theorien, wie es weitergehen könnte.

Theorie 1: Rhys ist nur eine Vorstellung von Joe

Schon klar, das klingt zuerst ziemlich absurd. Aber wer genauer darüber nachdenkt, merkt: Rhys interagiert immer nur mit Joe. Wir sehen ihn nie mit einem anderen Mitglied der High Society plaudern. Wenn Joe und er tiefgründige Gespräche haben, sind die beiden immer von den anderen getrennt. Sie sitzen alleine an der Bar, treffen sich alleine auf dem Balkon und auch bei Rhys Überfall auf Joe ist niemand anderes anwesend und bei Bewusstsein. Den Roald wurde ja kurze Zeit zuvor von Joe bewusstlos geschlagen.

Ist Rhys also vielleicht nur eine Ausgeburt von Joes Fantasie; eine Art Schutzmechanismus, die ihn davor bewahrt zu erkennen, dass er all die Menschen umgebracht hat und der Eat the Rich Killer ist? Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass sich Joe eine Geschichte schönredet oder lebhafte Fantasien hat. Und es gibt ja auch keine Beweise für Joes Interaktion mit dem Killer – die Nachrichten verschwinden ja immer sofort.

Vielleicht hat Joe ja das Buch von Rhys gelesen und war von dem Autor und seinem Foto auf der Rückseite des Buches inspiriert, fühlte sich von ihm verstanden und stellt sich jetzt in einem Wahn vor, dass eben dieser Autor sein Leben kontrolliert. Obwohl er und Joe niemals wirklich Kontakt zueinander hatten.

Wahrscheinlichkeit: 🧢🧢🧢🧢

Theorie 2: Loves Familie ist hinter Joe her

Jetzt einmal ehrlich: wie viele Auftragskiller beschützen einen Serienmörder? Wir würden jetzt einmal schätzen, dass es die wenigsten von ihnen machen. Doch in den neuen Folgen von „You“ wird uns gezeigt, dass jener Auftragskiller, der von Loves Familie beauftragt wurde, um Joe auszuschalten, genug von seinem Job hat. Statt Joe zu töten verschafft er ihm eine neue Identität und ermöglicht ihm das Leben als Jonathan Moore. Im Gegenzug will er nur Geld – und die Absicherung dass Joe auch Marianne getötet hat, da sie die einzige Person ist, die weiß, dass Joe noch lebt. Auch Joe wird im Laufe der neuen Folgen skeptisch, was dieses schon fast selbstlose Motiv angeht und kontaktiert den Auftragskiller später. Doch dieser scheint sich in einem anderen Land abgesetzt zu haben und will von der ganzen Geschichte nichts mehr wissen.

War es wirklich so einfach? Gibt sich Loves Familie damit zufrieden oder hätten sie nicht einen Beweis für Joes Tod verlangt? War das vielleicht doch alles eine große Falle, in die Joe getappt ist? Schließlich ist Loves Familie für hinterhältige Aktionen bekannt (wir erinnern an das getötete Kindermädchen). Vielleicht haben sie ja ganz bewusst die „Jonathan Moore“ Identität ausgewählt, um Joe dann in die Mitte eines Mordkomplottes zu stoßen, für den er verantwortlich gemacht wird und endlich im Gefängnis landet.

Wahrscheinlichkeit: 🧢🧢🧢

Theorie 3: Love lebt

Diese Theorie kursiert gerade überall in den Sozialen Medien. Denn als Serienliebling wollen viele Fans einfach nicht wahrhaben, dass Love wirklich den Serientod gestorben ist und nie wieder zurückkehrt. Kaum ein Fan will akzeptieren, dass Love wirklich gegen Joe verloren hat. Eine Hoffnung, die sich im Teaser für den zweiten Teil scheinbar bestätigt hat. Denn darin ist Love klar zu sehen, wie sie mit Rhys Buch in der Hand auf einem Sessel sitzt. Lebt sie also doch? War all das ihr Plan und hat sie Rhys dazu motiviert, Joe in seine Machenschaften mit hineinzuziehen? Möglich ist in „You“ ja wirklich alles. Doch genauso wäre es denkbar, dass Joe einmal mehr fantasiert und sein Gewissen sich in Form einer Ex meldet. Ähnliches gab es in vergangenen Staffeln ja schon mit Halluzinationen von Joes Ex Candace, die er versucht hat zu töten.

Wahrscheinlichkeit: 🧢🧢

