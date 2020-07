Während die einen ganz genau wissen, wann eine Situation zu brenzlig wird, machen die anderen dennoch einfach weiter. Sie lieben die Herausforderung und wissen einfach nicht, wann es auch Mal zu viel des Guten ist. Diese Art zu leben, hängt auch vom Sternzeichen ab.

Denn diese Sternzeichen kennen keine Grenzen:

Wassermann

Wassermänner wissen ganz genau, wie man die Hürden des Lebens umgeht. Sie sind wahre Visionäre und nichts und niemand kann sie aufhalten. Das Sternzeichen besitzt zudem eine sehr starke Willenskraft, was ihm dabei hilft Grenzen zu sprengen. Werden ihm Steine in den Weg gelegt, baut es daraus einen schönen Turm.

Löwe

Der Löwe ist ein absoluter Adrenalin-Junkie. Nichts ist ihm zu hoch, zu schwer oder zu anstrengend. Diese Charaktereigenschaft schlägt sich aber auch in anderen Lebensbereichen nieder. So ist der Löwe oft der erste in einer Gruppe, der einen neuen, richtungsweisenden und entscheidenden Schritt geht. Das verhilft ihm sehr oft zum Erfolg. Denn das Sternzeichen wagt sich immer wieder auf Neuland und erkundet Bereiche, die noch kein Mensch zuvor betreten hat.

Zwillinge

Die Zwillinge sind einfach die neugierigsten Sternzeichen. Alles muss erkundet und von einem neuen Blickwinkel betrachtet werden. Der Wissensdurst der Zwillinge führt sie immer wieder in prekäre Lagen. Davon lässt sich das Sternzeichen aber nicht abhalten. Wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren, steht der Zwilling ganz vorne in der Schlange.