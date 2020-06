Was macht eigentlich eine gute Beziehung aus? Etwa die Anzahl der Jahre, die man schon miteinander verbracht hat? Oder, dass ihr euch immer bei allem einig seid?

Klar, diese Dinge sind für eine gute Partnerschaft natürlich auch essenziell. Doch es ist viel wichtiger, auch die kleinen Dinge in der Beziehung wertzuschätzen. Denn diese nimmt man oft nicht sofort wahr. Falls ihr also nicht auf das Ende eurer Partnerschaft zusteuern wollt, gilt es folgende vier Dinge zu beachten:

1. Miteinander reden

Kommunikation ist das A und O in jeder Beziehung. Demnach ist es wichtig, dass ihr eurem Partner immer offen und ehrlich sagt, was ihr gerade denkt oder fühlt. Oft müssen die Gespräche gar nicht mehrere Stunden dauern. Denn es reicht schon, wenn ihr euch am Abend mal die Zeit nehmt, um euch über eure Gedanken oder euren Tag auszutauschen, anstatt euch die neuen Folgen eurer Lieblingsserie auf Netflix anzuschauen. Ihr werdet schnell merken, dass diese abendlichen Unterhaltungen euch wieder näher zusammen bringen. Wichtig ist hierbei aber, dass ihr eurem Partner während eures Gesprächs immer in die Augen schaut. Denn ansonst könnte dieser eventuell das Gefühl bekommen, er bekäme nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Darum: Beim Reden immer Augenkontakt halten!

2. Respekt in der Beziehung

Ein respektvoller Umgang ist die solide Grundlage einer guten Beziehung. Es gilt die Regel: Behandle andere so, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Falls ihr eure Beziehung also weiterhin gut im Griff haben wollt, ist es nur logisch, dass ihr eurem Partner dafür respektvoll gegenüber tretet, anstatt ihm Vorwürfe oder Beleidigungen ohne groß nachzudenken an den Kopf zu werfen. Habt ihr einen respektvollen Raum für eure Kommunikation geschaffen, könnt ihr direkt bei Punkt 1 weitermachen. 😉

3. Führt ein gemeinsames Ritual ein

Damit eure Partnerschaft nicht demnächst zu bröckeln beginnt, ist es wichtig dem Anderen in der Beziehung genug Zeit zu widmen. Zwischen Arbeit, Freizeit und Freundschaften kann das manchmal schon zu einer großen Herausforderung werden. Doch mit einem gemeinsamen Ritual, das ihr je nach Belieben einmal oder mehrmals in der Woche wiederholt, könnt ihr eurer Beziehung wieder mehr Stabilität geben. Ihr könntet zum Beispiel jeden Tag gemeinsam frühstücken. Oder ihr macht euch aus, jeden Sonntag für einen gemeinsamen Ausflug zu reservieren. Egal, für welches Ritual ihr euch schlussendlich entscheidet, der Effekt ist derselbe. Denn das Misstrauen und die emotionale Distanz, die aufgrund der wenigen Zeit zu Zweit entstand, werden auf diese Weise wieder langsam aus der Welt geschafft.

4. Zeigt eure Emotionen

Seine Gefühle zu verstecken ist schon als Single keine gute Idee. Aus diesem Grund ist es für eine gute Beziehung wichtig, sich dem anderen gegenüber zu öffnen und seine Emotionen zuzulassen. Das kostet natürlich oftmals Überwindung und bringt. Denn man weiß nie, wie der Partner zum Beispiel auf negative Emotionen reagiert. Doch wenn eure Beziehung wirklich echt ist, übersteht sie auch die harten Zeiten und die direkte Konfrontation. Wie auch in Punkt 1 schon erwähnt, spielt hier vor allem die richtige Wortwahl eine große Rolle. Lasst euren Emotionen freien Lauf und traut euch auch in Anwesenheit eures Partners Gefühle zuzulassen. Das bringt euch garantiert näher zueinander.