In der Nacht auf Samstag fand ein Passant gegen 4 Uhr in der Früh ein unterkühltes Neugeborenes in einem Gebüsch in Norderstedt in Deutschland. Es wurde offenbar kurz nach der Geburt dort ausgesetzt.

Die Polizei konnte die Mutter bereits ausfindig machen. Sie wurde festgenommen.

Neugeborenes in Gebüsch entdeckt: Mutter festgenommen

In der Nacht auf Samstag hörte ein Mann gegen 3.45 Uhr wimmernde Geräusche in einem Gebüsch neben einem Gehweg in Norderstedt in Deutschland. Als er nachsah, entdeckte er ein blaue Wolldecke in die ein frisch entbundener kleiner Junge eingewickelt war. Der Mann alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Das Baby war stark unterkühlt und wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Laut Polizei habe sich der Zustand des Neugeborenen mittlerweile stabilisiert. Zudem deutet alles darauf hin, dass das Baby möglicherweise direkt am Gehweg zur Welt kam.

Daraufhin bat die Polizei um Hinweise zur Mutter und fahndete nach der Frau. Mittlerweile konnte die Polizei die Frau ausfindig machen.

Baby auf Gehsteig zur Welt gebracht

Das Baby wurde vermutlich direkt auf dem Gehsteig zur Welt gebracht. Nach Hinweisen aus dem Bekanntenkreis der Mutter konnten die Ermittler die Frau schließlich am Sonntag ausfindig machen. Es soll sich laut Polizei um 26-Jährige aus Norderstedt handeln. Nachdem ein Arzt die Frau untersuchte, wurde sie festgenommen.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die genauen Hintergründe sind derzeit unklar.