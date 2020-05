In Brasilien steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weiter deutlich.

Das Gesundheitsministerium registrierte am Samstag insgesamt 965 Opfer.

Brasilien entwickelt sich zu neuem Corona-Epizentrum

Mit knapp 1000 neuen Coronavirus-Toten erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Opfer in Brasilien auf 22.013. Nach Angaben des Ministeriums gibt es jetzt 347.398 bestätigte Infektionsfälle, 16.508 mehr als am Freitag. Nur in den USA ist die Zahl der Infektionen bislang höher.

Die Dunkelziffer bei den Toten und Infizierten dürfte jedoch deutlich höher sein, da man im größten Land Lateinamerikas noch immer nicht ausreichend testen kann. Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro ist unterdessen wegen seines Umgangs mit dem Ausbruch heftig kritisiert worden. Seine Umfragewerte sind deshalb deutlich gesunken.

WHO über Situation in Südamerika besorgt

Die WHO ist besorgt über den rasanten Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Südamerika. Denn der Kontinent sei “zu einem neuen Epizentrum der Krankheit geworden”, so WHO-Experte Michael Ryan am Freitag in Genf. Insgesamt verzeichnet Südamerika bisher mehr als 617.000 Corona-Infektionen und über 34.000 Todesopfer.

