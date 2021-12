Netflix hinterließ ein kleines Weihnachts-Goodie für uns! Fans der Londoner High Society des 19. Jahrhunderts dürfen sich freuen. Das Startdatum für die zweite Staffel von „Bridgerton“ steht endlich fest. Die neuen Folgen sollen schon am 25. März kommen.

Um den Start der neuen Folgen feierlich zu verkünden, hat Netflix sogar extra den Cast der zweiten Staffel zusammen getrommelt.

„Bridgerton“ Staffel zwei kommt im März

Endlich, nach mehreren corona-bedingten Zwangspausen ist die zweite Staffel von „Bridgerton“ abgedreht. Jetzt verrät Netflix auch wann wir mit neuen Folgen rechnen dürfen. Alle, die sich für den Heiratsreigen begeistern können, dürfen sich schon mal ein Kreuzerl in den Kalender machen: Am 25. März geht’s weiter!!

Zur Verkündung des Starttermins hat sich der Streaming-Gigant etwas Besonderes einfallen lassen. Netflix ließ dazu nämlich extra den Cast der zweiten Staffel zusammenkommen:

Darum geht’s in Staffel 2

In Staffel 2 treffen wir natürlich wieder auf viele altbekannte Gesichter. Doch in den neuen Folgen rückt Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in den Mittelpunkt. Anthony – der ältere Bruder von Daphne (Phoebe Dynevor) – sucht nämlich eine passende Braut und hat eine turbulente Romanze mit Kate Sharma (Simone Ashley aus „Sex Education“) aus Indien.

Mit Anthony und Kate könnte es tatsächlich wieder ein neues „Bridgerton“-Traumpaar geben. Anthony scheint aber nichts anbrennen zu lassen in Staffel zwei. Er macht sich nämlich auch an Edwina ran (Charithra Chandran), Kates jüngere Schwester. Indes müssen die Featheringtons den neuesten Erben willkommen heißen, während Penelope (Nicola Coughlan) ihre geheime Identität vor denen geheim hält, die ihr am nächsten stehen. Bei „Bridgerton“ dürfte es also spannend und skandalös weitergehen.