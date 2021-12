Wie heißt es so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bei manchen Menschen hat man stets das Gefühl, dass ihnen nichts entgeht. Egal welche noch so banale Kleinigkeit, gewisse Sternzeichen finden einfach alles heraus.

Diesen Tierkreiszeichen entgeht tatsächlich nichts.

Skorpion

Es liegt in seinem Naturell, dass der Skorpion einfach immer misstrauisch ist. Deswegen wird er alles daran setzen, jedes noch so kleine Detail herauszufinden. Nicht selten sind sie wie besessen davon, alle Informationen finden zu können. Ein neuer Chef oder eine neue Chefin? Der Skorpion wird zum Detektiv! Nur leider neigt dieses Sternzeichen dann auch dazu, in manchen Fällen voreilig zu urteilen.

Löwe

Löwen sind sehr stolze und selbstbewusste Sternzeichen. Wenn sie einmal nicht das bekommen was sie wollen, wissen sie gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das ist der Grund, warum Löwen potentielle Stalker-Profis sind. Sie müssen einfach herausfinden, warum der Partner nicht mehr mit ihnen zusammensein will oder warum sich die BFF seit zwei Monaten nicht mehr meldet. Aber liebe Löwen: Man muss nicht immer alles wissen. Im Gegenteil: Manchmal schadet es nicht, gewisse Dinge einfach gut sein zu lassen!

Schütze

Schützen gelten manchmal als übervorsichtig, da sie nicht gerne von anderen Menschen verletzt werden. Dating stellt da eine Harausforderung für den Schützen dar. Sich neuen Bekanntschaften einfach so zu öffnen fällt ihm wahrlich nicht leicht. Ein paar kleine Recherchen auf Social Media gönnen sich Schützen daher durchaus gerne – nur um auf Nummer sicher zu gehen. Sie müssen nur aufpassen, dass sie sich auf ihren Stalking-Streifzügen nicht verlieren. Unser Tipp: Vielleicht einfach mal weniger informiert in ein Date starten. Man muss ja nicht immer alles vor dem ersten Treffen wissen!