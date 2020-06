Krisenmodus vs. Meisterlaune: Sturm Graz empfängt am Mittwoch Red Bull Salzburg. Wo gibt es das Spiel im Livestream und live im TV zu sehen?

Unterschiedliche Stimmungslagen vor dem Schlager der Runde: Während Sturm Graz sich in einer Krise befindet, marschiert Red Bull Salzburg in Richtung Meistertitel. Kann Sturm ausgerechnet gegen den Ligakrösus zurück in die Erfolgsspur finden?

Die Highlights vom letzten Duell seht ihr hier:

Sturm Graz – Red Bull Salzburg im Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Der öffentlich-rechtliche ORF hat sich die Übertragungsrechte einiger Spiele gesichert und wird auch das heutige Duell aus Graz live übertragen. Über die Website des ORF wird es außerdem einen gratis Livestream geben.

Auch Kunden von Sky kommen wie gewohnt auf ihre Kosten und können das Spiel in der mobilen App “SkyGo” auch streamen.

Sturm vs. Salzburg live im TV

Wie erwähnt wird der ORF das Spiel frei empfangbar übertragen. Mit gewohntem Experten- und Kommentatorenteam startet der Sender ab 20:15 aus Graz.

Auch auf Sky gibt es das Spiel via TV-Gerät zu sehen – hier ist der Sender “Sky Sport Austria” die richtige Anlaufstation.

Sturm Graz – Salzburg im gratis Livestream

Der Stream über die ORF-Website ist für alle frei empfangbar, daher erübrigt sich die Frage nach einem gratis Stream. Für alle, die es dennoch wissen wollen: Seiten wie “LiveTV” übertragen beinahe jedes Sportevent – so auch das Spiel Sturm gegen Salzburg. Aber Achtung: Rechtlich gesehen bewegen sich diese Seiten bestenfalls im Graubereich.