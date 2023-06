Er galt als sehr beliebter Schauspieler, war oft an der Seite von Hollywood-Star Ashton Kutcher zu sehen, doch jetzt folgt der tiefe Fall. „Die wilden Siebziger“-Darsteller Danny Masterson ist aufgrund von mehreren Vergewaltigungen schuldig gesprochen worden.

Im Jahr 2003 soll er zwei Frauen vergewaltigt haben, wie aus der Gerichtsverhandlung hervorgeht.

Danny Masterson drohen bis zu 30 Jahre Haft

US-Schauspieler Danny Masterson musste sich jetzt in Los Angeles vor Gericht verantworten. Der 47-Jährige stand unter Verdacht, mehrere Frauen vergewaltigt zu haben. Ganze sechs Tage vergingen, bis die 12 Geschworenen ihr Urteil fällten. Sie befanden Masterson für schuldig, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben. In einem dritten Fall konnte sich die Jury auf kein einstimmiges Urteil einigen.

Nach der Verkündung nahm man Masterson sofort fest. Für den „Die wilden Siebziger“-Star bedeutet das, dass auf ihn eine lange Haftstrafe wartet. Je nachdem, wie das Gericht nun entscheidet, könnte er bis zu 30 Jahre hinter Gitter verbüßen müssen, oder sogar eine lebenslängliche Strafe bekommen.

Aus Angst vor Scientology geschwiegen

Bereits im Jahr 2017 kamen erstmals Vergewaltigungsvorwürfe gegen Masterson ans Licht. Der Schauspieler beteuerte jedoch immer wieder seine Unschuld und gab an, dass der Sex einvernehmlich stattgefunden habe. Vielmehr schob er die Schuld für die angeblichen Gerüchte auf einen Produzenten, der an einer gegen die Sekte Scientology gerichteten Dokumentation arbeitete. Man habe Masterson im Visier, da er selbst bekennender Scientologe war, erklärte er damals gegenüber mehreren US-Medien.

Laut den Vorwürfen habe der Schauspieler damals zwei Frauen, zwischen 23 und 28 Jahre alt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in sein Haus nach Hollywood eingeladen. Dort soll er sie dann mit Gewalt zum Sex gezwungen haben. Aus Angst vor der Sekte sollen die beiden Frauen, die ebenfalls Mitglieder waren, mehr als ein Jahrzehnt lang über ihre Vergewaltigung geschwiegen haben.

Enger Freund von Ahston Kutcher

Bekannt wurde Masterson Ende der Neunziger-Jahre durch die beliebte Sitcom „Die wilden Siebziger“, in der er als Steven Hyde an der Seite von Ashton Kutcher zu sehen war. Über die Jahre entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Schauspielstars. Von 2016 bis 2018 waren sie gemeinsam in der Netflix-Serie „The Ranch“ zu sehen.

Doch nachdem die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Masterson bekannt wurden, gingen sowohl der Streamingdienst als auch Ashton Kutcher auf Distanz.