Im deutschen Oberhausen traf sich eine Gruppe junger Leute auf einem Park & Ride Parkplatz und verstieß damit gegen das derzeit verhängte Kontaktverbot. Anwohner wollten sie darauf hinweisen, woraufhin die Personen lautstark zu Husten begannen. Ein Polizeieinsatz war die Folge.

In Deutschland gilt, aufgrund der Corona-Pandemie, ein Kontaktverbot. Demnach dürfen Personen maximal zu Zweit unterwegs sein, es sei denn, man wohne zusammen.

Absichtliches Husten auf Parkplatz

Der Gruppe an jungen Leuten schien die Regel ziemlich egal zu sein. Anstatt zuhause zu bleiben und via Telefon oder Videokonferenz zu tratschen, haben sich die Personen auf einem großen Parkplatz getroffen und um ein Auto herum versammelt. Anrainer haben den Verstoß sofort bemerkt und die Gruppe auch darauf hingewiesen, doch diese reagierte nur mit Spott. Anstatt die Versammlung augenblicklich zu trennen, wurden die Anrainer ausgelacht und verspottet. Dann aber der Höhepunkt: Um ihre Kritiker so richtig zu provozieren, begannen die jungen Personen absichtlich laut und stark zu husten.

Eine Provokation mit Folgen

Die Folge war ein Polizeieinsatz. Die Beamten teilten insgesamt vier Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeit aus. Zudem müssen die Personen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren Bußgelder jeweils in der Höhe von 200 Euro bezahlen. Inzwischen hat die Polizei in Deutschland auch ihre Kontrollen verstärkt.