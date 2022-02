Der Nostalgie-Hype geht in die nächste Runde. Dieses Mal hat es den Serienklassiker „Die Wilden Siebziger“ erwischt. Denn Netflix plant die Fortsetzung „That 90’s Show“.

In der Fortsetzung sollen auch einige der Originalfiguren zu sehen sein.

„Die Wilden Siebziger“ bekommt eine Fortsetzung

Na, wer kann sich noch an das legendäre Intro von „Die Wilden Siebziger“ erinnern, in der eine Gruppe Teenager im Auto sitzt und den Song „In The Street“ singt? Neben dem Intro ist die Serie heute vor allem als Sprungbrett für einige Hollywoodstars bekannt. Denn sowohl Ashton Kutcher als auch Mila Kunis starteten ihre Karriere in der Show (und lernten sich ganz nebenbei auch noch kennen).

Topher Grace, Wilmer Valderrama und „Orange is the New Black“-Star Laura Prepon gehören ebenfalls zu der Originalbesetzung. Die Serie, die 1998 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, zählt heute für viele neben „Dawson’s Creek“ und „Charmed“ zu den besten TV-Shows der späten 90er.

„Die Wilden Siebziger“-Fortsetzung mit Originalcast

Wenn man sich die derzeitigen Serien-Releases so ansieht, war es also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch „Die Wilden Siebziger“ zurückkommt. Das dachte sich wohl auch Netflix und startet deshalb die Fortsetzung „That 90’s Show“.

Wie der Name schon vermuten lässt, spielt die Serie in den 90ern und zeigt das Leben von Leia Forman, der Tochter von Eric und Donna. Sie ist über den Sommer bei ihren Großeltern und lernt dort neue Freunde kennen, mit denen sie einen Sommer voller Sex, Drogen und Rock ’n‘ Roll erlebt.

Insgesamt soll „That 90’s Show“ zehn Episoden bekommen. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. An der Fortsetzung sind übrigens die Schöpfer der Originalserie – Bonnie und Terry Turner – beteiligt. Und auch Teile der Originalbesetzung kommen zurück. Denn wie Netflix bekanntgegeben hat werden Kurtwood Smith und Debra Jo Rupp ihre Rolle als Red und Kitty Forman – Erics Eltern – wieder aufnehmen. Die beiden sind auch ausführende Produzenten der Show.

„That 90’s Show“: Das sind die neuen Teenager

Ob es weitere Gastauftritte vom Originalcast geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Teil der neuen Teenagergruppe werden jedoch die Newcomer Ashley Aufderheide, Callie Haverda (aus „Der verlorene Ehemann“), Mace Coronel (unter anderem aus „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn“), Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi und Sam Morelos sein.

Es ist übrigens nicht der erste Versuch, „Die Wilden Siebziger“ wieder aufleben zu lassen. Denn bereits 2002 startete Fox die Serie „That 80’s Show“, die stark von der Erfolgsserie inspiriert war. Diese wurde jedoch nach 13 Folgen eingestellt. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Fortsetzung eher am Original orientiert, das acht Staffeln lang lief.