Das Finale im Dschungelcamp rückt immer näher und nur noch fünf Stars sind im Rennen. Manuel, Harald, Peter, Eric und Filip geben alles, doch nur drei Stars schaffen es ins große Finale. Neben einer gemeinsamen Dschungelprüfung gibt Eric tiefe Einblicke in das Leben mit seiner Frau. Diese wurde mit 17 Jahren vergewaltigt und steckte deshalb Jahre später in einem Vergewaltigungsprozess.

An Tag 15 fliegen müssen gleich zwei Stars daran glauben: Peter und Harald müssen das Dschungelcamp kurz vor dem Ziel verlassen.

Zerreißprobe für Erics Ehe

Sich zu öffnen, fiel dem Schauspieler von Anfang an schwer. Mit Peter spricht Eric darüber, dass man sich im Leben eigentlich nie sicher sein könne. Das Thema hatte ich jetzt die letzten Jahre mit meiner Frau. Wir hatten einen Vergewaltigungsprozess. Mit 17 wurde meine Frau Edith vergewaltigt“, offenbart Eric. Als das passierte, sei sie unter K.o.-Tropfen gestanden und wusste nichts mehr davon.

Bild: RTL

Am Dschungeltelefon erzählt er, dass das Ganze erst viele Jahre später ans Licht gekommen sei. „Ein Video mit ihr ist aufgetaucht. Der Täter ist später mit einem USB-Stick in seiner Tasche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Stick wurde überprüft und da waren sehr viele pornografische Videos drauf“, so der 32-Jährige. Daraufhin hätten sie einen Anruf vom LKA bekommen. Edith hätte sich das ganze Video ansehen müssen, wie sie vergewaltigt worden war. „Da verändert sich das ganze Leben, von heute auf morgen“, erzählt der ehemalige GZSZ-Star.

„Jeder Tag ist ein Kampf, an dem man versucht sich selbst oder die eigene Frau aus diesem Gedankenstrudel und diesen Bildern im Kopf raus zu reißen“, so Eric. „Ich war am Anfang sehr auf der Flucht. Edith ist bisexuell, sie hatte dann eine Frau an ihrer Seite, um weg vom männlichen Geschlecht Halt und Trost zu finden.“ Doch die vielen Gerichtstage hätte die beiden am Ende wirklich zusammen geschweißt. Der Täter ist inzwischen verurteilt und sitzt laut Eric nun seine verdiente Strafe ab.

Dschungelprüfung: Creek der Sterne

Der Klimawandel macht auch vor Südafrika nicht halt! Der größte Zyklon aller Dschungelzeiten braut sich über dem „Blyde River Canon“ zusammen. Die selbsternannten „Big Five“ stellen sich der Naturgewalt. Sie haben nur ein Ziel: Endlich wieder mehr als nur Reis und Bohnen zum Abendessen! Fünf Sterne können Eric, Filip, Harald, Manuel und Peter beim „Creek der Sterne“ innerhalb von acht Minuten erkämpfen. Nacheinander müssen die Stars Sterne einsammeln und mit diesen an einer bestimmten Markierung ausharren – egal was an Wassermassen, Bällen, Sturmböen oder Schlotze auf sie niederprasselt.

Bild: RTL / Stefan Menne

Gegen Starkwind, tückische Bälle und Wasserwerfer kämpfen sich die Camper an ihre Markierungen. Wie ein Fels in der Brandung stehen sie alle mit ihren Sternen auf ihren Positionen und gewinnen so mit vollem Körpereinsatz fünf Sterne. Die Freude ist selbstverständlich riesig. „Fünf-Sterne-Essen heute Abend“, jubelt Manuel. Und auch Harald betont: „Wir sind ein tolles Team.“

Zwei Camper müssen Dschungelcamp verlassen

Selbstverständlich sind alle Camper heiß darauf, zu erfahren, wer im Finale antreten darf. So knapp vor dem Ziel möchte schließlich niemand gehen müssen. Doch diesmal müssen gleich zwei Promis ihre Taschen packen. Peter und Harald verpassen ganz knapp den Einzug ins Finale. Am letzten Tag treten also noch Eric, Filip und Manuel an. Wer es von den Dreien wird, erfahren wir heute Abend!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.