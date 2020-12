Besonders nach den Feiertagen spüren wir ihn: unseren Hass auf den Montag. Der Wecker läutet plötzlich viel zu früh. Eine ganze Woche voller Arbeit und lästigen Alltags-To-Dos wartet auf uns. Und irgendwie sind wir schon in der Früh komplett fertig und müde.

Doch wir können den Montag auch zu unserem absoluten Lieblingstag machen und motiviert in die Woche starten. Damit wir unsere Garfield-Attitüde also endlich ablegen, haben wir hier einige Tipps:

Lange Schlafen

Ausschlafen können die meisten von uns am Montag nicht. Das bedeutet aber nicht, dass sie gleich viel weniger Schlaf bekommen müssen. Wer am Sonntag bereits früher ins Bett geht, kann auch auf seine 8 Stunden kommen und ausgeschlafen aus den Federn hüpfen. Damit man auch wirklich früher einschläft und sich nicht stundenlang im Bett herumwälzt, sollte vielleicht bereits am Sonntag eine neue Routine etablieren. Wer sich tagsüber mit Sport auspowert und am Abend, kurz vor dem zu Bett gehen, seinen Körper mit Meditation zur Ruhe kommen lässt, hat einen viel erholsameren Schlaf. Außerdem sollte man vor dem Schlafengehen nicht mehr allzu viel essen, denn auch das wirkt sich negativ auf unsere Schlafqualität aus. Wer in der Früh trotzdem lieber auf den Snooze-Button drückt, kann sich einen Licht-Wecker zulegen, der den Sonnenaufgang imitiert.

Beginne die Woche mit etwas Positivem

Damit du nicht gleich als Grumpy-Cat in die Woche startest, kannst du dir für Montagfrüh etwas besonderes vornehmen, auf das du dich freuen kannst. Ob eine morgendliche Yoga-Stunde, ein Coffee-To-Go-Stopp bei deinem Lieblings-Barista oder einfach ein ausgiebiges Frühstück mit all den Sachen, die du dir die restliche Woche nie gönnen würdest: Hauptsache, du freust dich bereits am Wochenende auf dieses montagmorgendliche Ritual.

Bereite den Montag vor

Der Montag ist für viele von uns auch deshalb ein so grauenvoller Tag, weil uns ein Berg an Arbeit erwartet. Wer aber schon der Vorwoche das meiste erledigt und die restliche Arbeit auf die nächste Woche verteilt, kann genau planen, wie viel To-dos man am Montag tatsächlich abhaken sollte. So startet man sanft in die Woche und hat noch genügen Energie für die restlichen Tage.

Plane die Woche

Damit nicht nur der erste Tag, sondern auch die restliche Woche reibungslos verläuft, kann man den Montag dazu nützen, vorzuplanen. So hat man alles im Überblick und kann sich leichter auf seine Freizeit freuen. Wer eine Belohnung braucht, um sich selbst zu motivieren, kann auch einplanen, was er in seiner freien Zeit macht. So hat man immer etwas, worauf man sich freuen kann.

Wenn dass alles nicht hilft: Kaffee

Im Zweifelsfall gibt es immer noch den besten Tipp: Gaaaaaanz viel Kaffee.