Es gibt wieder Baby-News aus Hollywood: „High School Musical“-Star Ashley Tisdale und ihr Ehemann Christopher French werden zum zweiten Mal Eltern. Diese erfreulichen News verkündete die Schauspielerin jetzt mit einem Instagram-Posting.

Auch die Freude unter den Ashley Tisdale-Fans ist groß!

Ashley Tisdale teilt ihr Babyglück

Baby-News aus der Promiwelt? Lieben wir! Gerade erst durften wir uns über die Schwangerschaftsankündigung von Vanessa Hudgens freuen, die am Red Carpet bei der diesjährigen Oscar-Verleihung stolz ihren Babybauch präsentierte. Nun gibt es noch mehr Baby-News aus dem „High School Musical“-Universum: Ashley Tisdale ist erneut schwanger! Mit zuckersüßen Aufnahmen teilt die Schauspielerin ihr Babyglück via Instagram. „Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen“, schreibt die 38-Jährige in der Caption ihres Postings.

Die Freude ist so groß, dass sie gleich mehrere Bilder mit ihren Fans teilt. Gleich auf dem ersten Foto ihrer Slide-Show posiert Ashley Tisdale in einem weißen Hemd und präsentiert dabei stolz ihren Babybauch. Besonders romantisch ist das nächste Foto; eine schwarz-weiß-Aufnahme zeigt die 38-Jährigen und ihren Musiker-Ehemann Christopher French, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist, wie sie sich verliebt in die Augen schauen. Und das Cuteste kommt zum Schluss: auch ein Foto mit Ashleys Tochter Jupiter darf natürlich nicht fehlen – auf dem Bild ist die werdende Mutter Hand in Hand mit der Dreijährigen zu sehen, die bald die Rolle der großen Schwester übernehmen darf.

Fans freuen sich über die zeitgleiche Schwangerschaft von Ashley und Vanessa

Unzählige User:innen gratulieren Ashley Tisdale unter ihrem Posting zu ihrem erneuten Babyglück. Vor allem „High School Musical“-Fans sind besonders begeistert und feiern, dass Vanessa Hudgens und Ashley zur selben Zeit schwanger sind. „Heißt das jetzt, dass Sharpay und Gabriella beide schwanger sind?“, kommentierte etwa eine Person. Eine andere Userin schreibt: „Soo süß, dass Sharpay Evan und Gabriella Montez gleichzeitig Babys bekommen“ … Fans träumen sogar schon, von einem Play-Date der Kids der beiden Schauspielerinnen. Das scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Die beiden haben aktuell offenbar nämlich kaum Kontakt. Vor wenigen Wochen war Ashley bei Watch What Happens Live with Andy Cohen zu Gast. Dort erzählte sie, dass sie Vanessa schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat. Sie seien beide mit ihren Jobs beschäftigt. „Sie arbeitet, ich arbeite – ich habe eine Tochter und die ist wie ein Vollzeitjob für mich“, so Ashley.