Ein Jahr nach dem Ende des Gerichtsdramas mit Ex-Mann Johnny Depp wagt Amber Heard offenbar einen Neustart in Spanien. Jetzt äußerte sich die 37-jährige Schauspielerin erstmals zu ihrem Umzug und verrät, dass sie weiterhin Filme drehen werde.

Der Filmindustrie ganz den Rücken kehren will sie also offenbar nicht.

Amber Heard spricht über Umzug nach Spanien

Es war DER Gerichtsprozess des Jahres 2022. Monatelang hatten sich Johnny Depp und Amber Heard eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Der Prozess wurde sogar per Livestream übertragen. Letzten Endes ging Johnny Depp als Gewinner des Gerichtsverfahrens hervor. Auf ein Berufungsverfahren verzichtete das Model. Sie habe „das Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem verloren“ und nicht die Kraft für einen weiteren Prozess, erklärte die Schauspielerin damals. Seither wurde es sehr ruhig um die Schauspielerin.

Laut Medienberichten stehen bei der 37-Jährigen alle Zeichen auf Neustart. Denn Amber soll inzwischen mit ihrer zweijährigen Tochter Oonagh, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde, nach Spanien gezogen sein. Anfang Mai sagte ein Insider gegenüber Daily Mail: „Ich kann verraten, dass Amber Heard Hollywood verlassen hat und still und leise mit ihrer kleinen Tochter nach Spanien gezogen ist!“ Und tatsächlich tauchen seit einigen Monaten immer wieder neue Fotos von der Schauspielerin in Madrid auf. Nun äußert sich Amber erstmals selbst zu ihrem neuen Wohnort.

„Ich mache immer weiter“

In einem viralen Tiktok-Clip, bestätigt die 37-Jährige gegenüber einem spanischen Reporter, dass sie derzeit in Spanien lebt. „Ich liebe Spanien so sehr“, sagt sie. Dann fragt der Reporter die „Aquaman“-Darstellerin, ob sie vorhabe, länger in Spanien zu bleiben. „Ich hoffe es. Ich liebe es, hier zu leben“, erklärt sie dem Journalisten weiter. Mehrere US-Medien behaupteten vor einigen Wochen, sie habe ihre Schauspielkarriere gänzlich an den Nagel gehängt. Doch Amber widerlegt nun diese Gerüchte. Denn der Reporter fragt zum Abschluss, ob sie irgendwelche Filmprojekte plane: „Oh, ja. Ich mache immer weiter. So ist das Leben!“ Welche Filmprojekte konkret anstehen oder wie lange sie in Spanien bleiben möchte, verrät das Model in dem kurzen Interview allerdings nicht.

Johnny Depp feiert Comeback auf dem Roten Teppich

Während Amber ihren Neuanfang in Spanien genießt, lässt sich ihr Ex Johnny Depp beim Filmfestival in Cannes feiern. Drei Jahre lang spielte er keine Hauptrolle in einem Film mehr. Nun gab er erst kürzlich in Cannes sein großes Comeback auf dem roten Teppich. Es war der erste große öffentliche Auftritt des Filmstars seit dem viel beachteten Gerichtsprozess im vergangenen Jahr. Das Filmfestival eröffnete mit dem Historiendrama „Jeanne du Barry“, in dem der 59-Jährige die Hauptrolle spielt. Medienberichten zufolge soll er für seine Darstellung des Monarchen sogar sieben Minuten lang Standing Ovations bekommen haben.