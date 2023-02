Fotos von Ashton Kutcher und Reese Witherspoon bei der Premiere zu ihrem neuen Film „Your Place or Mine“ sorgen derzeit für viele Lacher im Netz. Der Grund: Die zwei Hauptdarsteller posieren am Red Carpet total unbeholfen nebeneinander.

Aber nicht nur das Netz diskutiert die viralen Fotos der beiden, auch Ashtons Frau Mila Kunis kommentiert den Auftritt nun. Sie findet die Aufnahmen einfach nur „awkward“.

Ashton Kutcher und Reese Witherspoon gehen mit Red-Carpet-Fotos viral

Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie passend, dass Netflix nur wenige Tage zuvor eine neue Liebeskomödie mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher veröffentlicht. „Your Place or Mine“ ist ab dem 10. Februar auf dem Streamingdienst abrufbar. Um mächtig die Werbetrommel für den neuen Film zu rühren, befinden sich die Protagonisten der Komödie gerade auf Pressetour. Doch anstatt über den neuen Film diskutiert das Netz derzeit lieber über Reese und Ashton. Der Grund: bei einem Presse-Event posieren die zwei Schauspieler auf dem Red Carpet ziemlich unbeholfen nebeneinander. Fotos davon gehen derzeit viral.

Die ersten Memes von Reese Witherspoon und Ashton Kutcher machten bereits Anfang der Woche die Runde. Bei der Premiere stehen die zwei Seite an Seite, scheinbar unsicher, was sie mit ihren Händen machen sollten. Drei Tage später waren die Co-Stars wieder bei einer Premiere von „Your Place or Mine“ dabei, wo sie ähnlich unangenehm aussehende Posen auf dem roten Teppich einnahmen.

Kein Wunder, dass sich das Netz nun über die zwei Stars lustig macht. Ein Twitter-Nutzer kommentiert den Auftritt zum Beispiel mit den Worten: „Ich kann mir den Film von Reese Witherspoon und Ashton Kutcher nicht anschauen. Alleine schon wegen dieses Fotos. Nicht gekauft“. Ein anderer User schreibt auf Twitter: „Ich halts nicht aus, sie sehen aus wie Geschwister, die von ihrer Mutter dazu gezwungen werden ein gemeinsames Foto zu machen“.

Mila Kunis kommentiert den peinlichen Auftritt

Doch nicht nur Fans finden die Fotos einfach nur unangenehm. Auch Ashtons Ehefrau Mila Kunis kommentierte den viralen Auftritt der beiden bereits. In einem Interview bei der „Today Show“ verrät Hauptdarstellerin Reese Witherspoon am Montag: „[Mila] hat uns letzte Nacht sogar eine Nachricht geschickt. Sie schrieb: ‚Ihr zwei schaut am Red-Carpet richtig awkward aus.‚“

Reese erzählte in dem Gespräch auch noch, dass sie und Kutcher erst „lernen mussten, Freunde zu sein“, damit sich ihre Beziehung auf dem Bildschirm glaubwürdig anfühlte. Also verbrachten sie Zeit damit, sich kennenzulernen, bevor die Dreharbeiten begannen. „Ungefähr einen Monat im Voraus haben wir angefangen, jeden Tag zu reden und kleine FaceTime-Videos zu senden“, sagte sie. Eines haben Reese Witherspoon und Ashton Kutcher mit ihrem seltsamen Auftritt am roten Teppich jedenfalls tatsächlich geschafft: Der Film ist in aller Munde. Ob sich die beiden im Netflix-Film ähnlich unbeholfen geben, erfahren wir dann am 10. Februar.