Der herrliche Zimtgeruch bei Mama in der Küche während dem Kekse backen oder dieses ganz besondere Geschenkpapier mit Elfenmotiv: Wir alle verbinden schöne Weihnachtserinnerungen aus unserer Kindheit mit einem Gefühl der Geborgenheit. Mit diesen fünf Dingen lässt du diese Erinnerungen wieder hochleben – so wie damals als Kind! ❤

1. O Tannenbaum, o Tannenbaum

Den Tannenbaum zu Schmücken war die eine Sache. Aber gemeinsam mit der Familie den Tannenbaum auszusuchen, der über die Weihnachtszeit das gemeinsame Heim schmückt, ist für uns heute noch immer eines der Highlights aus unserer Kindheit. Hier bekommen wir direkt Gänsehaut, wenn wir an den knirschenden Schnee und den intensiven Tannenbaumgeruch denken – so schön! 😍

2. Fernsehen als Familientradition

Während Mama in der Küche fleißig das Weihnachtsessen vorbereitete, kam der Rest der Familie zusammen, um die schönsten Film-Klassiker zu sehen. So verging die Wartezeit auf das Christkind wie im Fluuug. <3

Ein absolutes Muss zur Weihnachtszeit sind die herrlich romantischen „Sisi“-Filme mit Romy Schneider. Wie wäre es in diesem Jahr, wenn wir der ganzen Geschichte neuen Wind verleihen? Das geht mit der brandneuen Event-Serie „Sisi“, die ihr jetzt bei RTL+ streamen könnt. Zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit lässt die sechsteilige Event-Serie die Liebesgeschichte von Kaiserin Sisi und ihrem Franz noch einmal neu aufleben. Perfekt, um sich die Feiertage zu versüßen!

Bild: RTL+

3. Kekserl für alle

Zimtsterne, Vanillekipferl oder Kokos Busserl: Wenn wir in der Adventzeit den Duft der Weihnachtsbäckerei riechen, erinnern wir uns automatisch an die Zeit zurück, in der wir zum ersten Mal beim Kekserl ausstechen helfen durften. Kleiner Vorteil des Erwachsen-Seins: Mittlerweile dürfen wir so viel Kekse naschen, wie wir wollen! 😉

4. Let it snow!

Was wäre Weihnachten ohne Schnee? Stundenlanges Schlittenfahren und Schneemann-Bauen zählen wohl zu den schönsten Kindheitserinnerungen in der Weihnachtszeit. Dank des derzeitigen Wetters in Österreich können wir diese Erinnerung wieder hochleben lassen. Also worauf wartest du? Ab in die dicke Daunenjacke und ab in den Schnee! ❄

5. Essen, essen, essen

In the mood for Christmas-Food: Es gibt wohl kein schöneres Gefühl als gemeinsam mit den Liebsten am Tisch zu sitzen und das traditionelle Weihnachtsessen zu genießen. Egal ob Raclette, Fondue oder Karpfen: Jede Familie hat ihre ganze spezielle und eigene Tradition, die man schon von klein auf schätzt und liebt!

