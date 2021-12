Es ist sicher, dass es eine zweite Staffel von Squid Game geben wird. Das verriet der Serienmacher in einem kurzen Interview. Nun gibt er aber einen kleinen Einblick, wie es mit dem Protagonisten Gi-hun in der nächsten Staffel weitergehen wird.

Gi-huns Schicksal könnte möglicherweise eine düstere Wendung nehmen.

Düstere Wendung für Staffel 2 von Squid Game

Dass es eine zweite Staffel geben wird, steht schon länger fest. Doch wie soll es mit dem Protagonisten Gi-hun nun weitergehen? Wie wir wissen, steigt er in der letzten Folge doch nicht ins Flugzeug, um seine Tochter in Amerika zu besuchen. Stattdessen kehrt er um. Welchen Plan der Gewinner der tödlichen Spiele verfolgt, bleibt am Ende in einem Cliffhanger offen. Doch nun verriet der Serienmacher Hwang Dong-hyuk in einem virtuellen Treffen mit Entertainment Weekly, was er für den Hauptcharakter seiner Hitserie in der folgenden Staffel geplant habe. Offenbar sei es gut möglich, dass Gi-hun sich der dunklen Seite zuwenden wird. Wait what?!

Auch der Frontman aus der ersten Staffel sei einmal ein Gewinner der Spiele gewesen. Aber der hätte sich aus irgendeinem Grund dann der dunklen Seite zugewandt. „Der Frontmann [Lee Byung-hun], der auch ein früherer Gewinner war, aber ein Frontmann wurde, ist wie Darth Vader. Manche werden zu Jedis und manche zu Darth Vader, richtig? Ich denke, dass Gi-hun vielleicht auch einen bestimmten kritischen Punkt durchlaufen wird, an dem er auf die Probe gestellt wird“, so der Serienschöpfer.

Gi-hun wird auf die Probe gestellt

In der ersten Staffel habe Gi-hun seine gute Seite unter Beweis gestellt. Jedoch tat er das nicht wirklich bewusst und aktiv. Das soll sich in Staffel zwei offenbar ändern, wenn man dem Serienmacher Glauben schenken darf. Auf jeden Fall werde er in der Fortsetzung viel aktiver aufgrund seiner Erfahrungen in den Spielen handeln. Ob er sich tatsächlich ganz der „dunklen Seite“ hingibt, das lässt der Drehbuchautor und Serienschöpfer offen. Fest steht, dass es zu einem Punkt kommen werde, an dem sich sein Schicksal entscheiden werde.